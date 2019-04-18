【NBA季後賽】夏登首節狂轟6球三分　三雙助火箭大勝爵士

火箭周四（18日）季後賽主場再鬥爵士，主力夏登首節怒轟6球3分，最後交出32分、13個籃板、10次助攻，助球隊以118：98大炒對手，場數領先2：0。

夏登今戰上陣33分鐘交出MVP級數表現，32分、13個籃板、10次助攻，領火箭以20分之差大勝爵士。繼首場以32分大勝之後，再炒對手一場，夏登認為球隊保持專注是最大贏波因素：「對我們來說，打出侵略性很重要，另外就是防守要落力。」火箭今場三分線命中率超過40%，他們亦限制了爵士進攻，令對手進攻只有39.8%，可見夏登所而非虛。

夏登今戰交出三雙，唯一不足是有8次失誤。（美聯社）

夏登上半場已有25分進賬。（美聯社）

夏登今戰錄得生涯第3次季後賽「三雙」，上半場已經去盡，攻入25分，首節更是射入6球三分。相比之下，爵士首14次外投嘗試只得1次中鵠，火箭半場以70：44遙遙領先。火箭教練迪安東尼賽後形容夏登第1節的表現「不合常理」，又說：「他重創了對手，當他如此勇猛時，他是最強的。」

夏登指球隊防守落力，是贏波一大關鍵。（美聯社）

米曹：不能再發生

爵士連續兩場大敗，今仗雖有盧比奧及萊斯奧尼爾各得17分，但搶分能力遠遜火箭，就算逼得夏登有8次失誤，依然未能挽回敗局。陣中後衛米曹上仗矢言要打得更好，但今仗只得11分及6次助攻。這名NBA二年生賽後說：「我們沒有打出表現。簡單點說，這樣的事不能發生。」雙方將移師鹽湖城，周一（22日）在爵士主場上演第3戰。

爵士連輸兩場，回到主場不容再失。（美聯社）

nba季後賽形勢。（01美術製圖）

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