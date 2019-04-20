NBA季後賽西岸首圈賽事，雷霆返回主場鬥拓荒者，兩軍主將韋斯保克及尼拉特上演矚目的「0號對決」，二人在上仗出現小衝突，為今個系列賽增添火藥味。在「雷霆孖寶」韋斯保克及保羅佐治合共攻入55分下，助球隊以120：108擊敗拓荒者，在今個系列賽總場數追成1：2。

落後0：2的雷霆，今仗返回奧克拉荷馬城主場出戰，拓荒者主力尼拉特（Damian Lillard）在上半場表現低迷，僅取4分，而球隊在戰畢兩節後只取得39分，半場落後雷霆10分。雖然尼拉特在第三節回勇，單節轟入25分，助球隊將分差拉近至4分，更在最後一節一度追平，但韋斯保克（Russell Westbrook）及時挺身而出，雷霆打出一段8：2，結果保住勝果，以12分之差擊敗拓荒者，在今個系列賽打響勝鼓。

「雷霆孖寶」在主場攻入55分，助球隊今年季後賽打開勝利之門。（美聯社）

尼拉特在上半場表現低迷，僅攻入4分，使球隊半場僅取39分。（美聯社）

雷霆及拓荒者的兩對進攻主力，在今仗得分上不相伯仲，雷霆的韋斯保克及保羅佐治合共交出55分，而拓荒者的尼拉特及CJ麥哥林則攻入53分。

兩軍的王牌控衛韋斯保克及尼拉特在上仗一次爭球時，發生小衝突，二人在今仗更見針鋒相對，但今仗韋斯保克卻稍佔上風。縱然尼拉特在第三節交出25分，但他在該節一次突破上籃時，慘被韋斯保克從後大力「扣殺式」封阻，而尼拉特被韋斯保克單打時，亦未能抵抗該名雷霆主力，多次被韋斯保克在單打時取分。

尼拉特在今仗面對韋斯保克，不論進攻或防守上亦吃盡苦頭。（路透社）

Westbrook’s completely and utterly fed up with Lillard’s antics in this series pic.twitter.com/UVQfiyrU1F — Barstool Sports (@barstoolsports) April 20, 2019

Russell Westbrook hits tough 3...points and yells at Damian Lillard pic.twitter.com/So4w1o4Rso — gifdsports (@gifdsports) April 20, 2019

今仗除了兩位星級控衛的「0號對決」外，同時亦有不少爭議性的鏡頭。其中包括保羅佐治在大局已定的情況下，在最後關頭使出花式入樽，雖然該入樽並未有計分，但亦使不少拓荒者球迷感不滿。尼拉特在賽後表示，他並不介意對手在大局已定時做任何事，「不少球迷會指保羅佐治在最後一刻入樽是不尊重，但老實說我並不理會，如果他的入樽使他感覺良好的話，我並不介意。」

韋斯保克在尼拉特面前攻入高難度三分球後，不禁以招牌動作「Rock The Baby」慶祝一番。（路透社）

LMAO Paul George really dunked this at the end of the game, disrespect 😂 pic.twitter.com/e4FX2NONNu — Chris Montano (@gswchris) April 20, 2019

NBA季後賽形勢。（01美術製圖）

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