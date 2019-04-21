【NBA季後賽】馬刺不敵金塊　迪洛桑向球證掟波被逐

馬刺周日（21日）主場與金塊進行季後賽首圈第4戰，主隊明星後衛迪洛桑比賽末段不湖球證判決，向其方向掟波被逐。 金塊最後以117：103擊敗主隊，總場數追成2：2平手。

事發第4節還剩5分鐘時，馬刺以92：110落後，迪洛桑持球突入，但撞倒對方守將加利夏里士，被球證罰進攻犯規。

當時已轉身準備上籃的迪洛桑十分不忿，回身就向球證Scott Foster方向掟波，皮球直飛觀眾席。球證其後直接給予迪洛桑兩個技術犯規，將他驅逐出場。

迪洛桑今戰攻入19分，不足以讓球隊贏波。（路透社）

最終金塊大勝，總場數再度追和， 下一仗將會在金塊主場上演關鍵第5戰。

馬刺教頭普波域治賽後表示，球隊今戰輸在鬥心不足。他說：「對手一開波就已經去盡，我們都知道這會發生，但沒有作出相對回應，所以這場輸得很失望。」

迪洛桑回應被罰出場事件，指自己當時失去理性：「完完全全是我太沮喪了，我認為那是個誤判。」

金塊今戰作出調動，最後將總場數再追平。（路透社）

迪洛桑賽後指自己因不滿球證執法尺度「掟波」洩底。（路透社）

祖傑大讚格力防守出色

今戰金塊教頭米高馬龍，以托利格力代替巴頓，主要防守上仗攻入36分的戴歷克韋特，梅利則看守富比斯。這個調動證實成功，韋特今戰只得8分，格力亦有18分進賬。今戰貢獻29分、12個籃板的祖傑賽後大讚格力：「他是個很好的防守球員。他在防守籃板時亦幫輕了我們。再加上他今仗手感極佳，他真的打得很好。」

韋特真後亦直指今仗輸在馬刺表現：「金塊確實執行了他們的戰術，我們的差勁表現亦幫了他們不少。」

NBA季後賽形勢。（01美術製圖）

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