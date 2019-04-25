【NBA】火箭夏登領銜挫爵士晉級　勇士主場不敵快艇

周四NBA季後賽，火箭主場以100：93擊敗爵士，以場數4︰1晉身次圈。勇士同日主場對快艇以121：129輸波，場數被追成2：3。

火箭季後賽首圈手風麻麻，但實力確高爵士一班，第5戰主場憑夏登獨取26分，以100：93擊敗對手，以場數4：1晉級。普遍認為火箭下圈對手是西岸「一哥」勇士，但他們周四（25日）主場對快艇輸波，要到洛杉磯進行Game 6。

夏登賽後指火箭防守為晉級最大原因。（Getty Images）

火箭在周四的Game5，有12次偷波及12次封阻，自1994年西岸決賽後，季後賽首次單場在這兩項防守數據上錄得雙位數字。1994年的火箭最後在奧拉祖雲的帶領下，奪得隊史首座總冠軍。

夏登賽後說：「我們手感一般，射失了不少機會，但過去數場我們都勝在防守表現極好。」今仗攻入17分的爵士控衛盧比奧，完場前1分鐘助球隊將比分差距收窄至1分，兩隊其後上演攻防大戰，爵士在這1分鐘被火箭封鎖，基斯保羅兩罰皆中，為火箭鎖定7分勝果。

夏登攻入26分，助火箭晉級。（Getty Images）

CP3今戰有15分、5次助攻，賽後直言：「我們都不想再去猶他，我們想今場就解決他們。全場我們都只是想要打出活力，要完封他們絕不容易。」

連續3季都突破首圈，火箭下一輪對手極有可能是勇士。勇士上季季後賽在西岸決賽以4：3淘汰火箭，難怪錄得16分、10個籃板的卡比拿在賽後明言想再鬥勇士。

杜蘭特轟45分 勇士仍輸快艇

不過，卡比拿及火箭眾人想復仇，看來仍要再等等。因為勇士同日主場對快艇，雖然有杜蘭特狂轟45分，居里及K湯臣分別得24、22分，但快艇有5人得分達雙位數字，最後客隊以129：121擊敗勇士，將比賽帶回洛杉磯。

勇士今戰一直落後，隨杜蘭特第4節一次4-point play，開始追擊戰，但快艇眾人力挽狂瀾，最後成功擊退勇士。雙方28日將於史達普斯中心合演Game 6。

杜蘭特雖攻入45分，但勇士仍不敵快艇。（Getty Images）

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NBA季後賽形勢，火箭晉級次圈。（01美術製圖）

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