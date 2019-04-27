【邱益忠】東岸4強　防守高手成X因素

上星期五得到Jumper Basketball邀請，和老友葉天佑為「修頓Action 2019—業餘籃球聯賽冠軍盃」兩場決賽講波，最高興的原因是筆者多年來一直留意近300隊業餘球隊，能夠現場看到D12及Bulldogs兩支冠軍級球隊爭奪「冠中冠」王者之位，除了感動，只有激動。 撰文：邱益忠

筆者非專業評述員，有天佑帶住壓力減輕不少。當評述員真的極不容易，而最可恨是當時我受寒咳影響，要不斷灌水救聲，喉嚨痛的時候又要忍尿，簡直是雙重地獄。

D12因爲守不住Bulldogs的楊瑞鴻，一直處於落後劣勢，不過幸好他們擁有效力甲二球隊晉裕的男神吳浩賢，這位工兵型球員除了防守上賣力外，入楔、中距離及三分都應有盡有，最後頂住背傷下帶領D12險勝對手，更榮獲賽事FMVP。

活塞的格芬最後兩場帶傷上陣，落場拼盡。（資料圖片／路透社）

帶傷上陣，似乎是籃球員的必修學分，無獨有偶，活塞格芬（Blake Griffin）眼看球隊在系列賽落後0：2，最後兩場力拼34分鐘以上，一場27分＋7籃板＋6助攻，另一場22分＋5籃板＋6助攻，單看數據以為格芬是滿血上陣，又怎會知道這位硬漢拖着一條腿去力保球隊尊嚴？儘管無法為汽車城帶來一場勝利，不過相信活塞的球迷應該收貨。

說實話若格芬選擇避戰，全力休息待下季再安心挑機，也沒有球迷會批評他起了「息」心兼失去靈魂吧。

筆者特別喜歡一些非明星的工兵型球員，如網隊的杜德利。（資料圖片／AP）

季後賽是死鬥的場地，筆者特別喜歡一些非明星的工兵型球員，例如網隊杜德利（Jared Dudley），如果以上陣59場常規賽、場均4.9分＋1.4助攻的數據來看，他似乎不值千萬年薪。

但網隊全隊只有杜德利有Guts，夠膽向76人主將西蒙斯（Ben Simmons）大噴垃圾話，儘管換來一句「No Body」，不過筆者真的喜歡這種無畏強權、不時向敵方球員使出「心美纏繞式」防守的球員！這類球員絕對是每一支準備奪冠的球隊所需要的。看看殺入東岸前四的球隊，又有沒有這種元素的球員？

史馬特防守「高招」，不時博得對手進攻犯規。（Getty Images）

塞爾特人：金像獎最佳男配角——史馬特（ Marcus Smart）

球迷對史馬特的印象，相信應該是「插水」吧。現場看過比賽，全場最大聲非這位最佳男配角莫屬，只要對手開始壓向他的身體，他便開始製造聲音，若對方稍為用力，他便開始向後跌，嘗試製造進攻犯規。如果大家不屑這種下九流的插水，史馬特告訴你，當對手肆無忌憚入楔禁區上籃或入樽時，他會像奇異博士開了一道空間門，突然在籃下出現任你撞，對，又一個進攻犯規。

進攻方面，史馬特也繼續戲精上身，經常在空位時「扮接波」，讓防守者不敢收窄防守，對，雖然他命中率未去到射手級別，不過36.1%的命中率足夠殺死你。

速龍今季戰力激升，除了尼納特來投，格連的防守亦成為X因素。（路透社）

速龍：飛越過去為古代恐龍裝上未來鐵甲——D格連（Danny Green）

速龍今季戰力激升，九成球迷都會投2014年FMVP尼納特（Kawhi Leonard）一票，但我認為，D格連的鐵甲防守，也是其中一個X因素。

格連的封阻能力，是當今後衛中數一數二，去季及今季的場均封阻分別為1.1球及0.7球，而封阻成功後他會立即策動快攻或跑快攻，是擅於轉守快攻的球員。儘管格連的偷波數字不高，但不可忽略他的協防能力，當你以為可以安心上籃時，他會突然從後輕輕拍走籃球，完美防守，毫無犯規嫌疑。

格連今季三分波命中率重回高峰，從上季36.3%激升至今季的45.5%，場均轟進2.5球三分波，如果小看他的奪命三分劍，後果自負。

「字母哥」攻守能力俱佳。（資料圖片／AP）

公鹿：沒有3D球員，怎麼辦？

全隊最佳防守非一哥字母哥（Giannis Antetokounmpo）莫屬，1.5次封波＋1.3次偷波，配上接近七呎的身高，簡直是球場上最恐怖的怪物。而字母哥也是一個擅於轉防為攻的球員，一旦防守成功後便閃電地策動快攻，然後像怪物一樣催毀對方的防守陣地。

相比上述兩隊，公鹿欠缺一個超出色的3D球員，這是一個比較擔心的地方。

公鹿後備席上有一個可以一人防守五人的球員，他就是助教Tay Jenkins。在季後賽中正當活塞籃板王杜蒙特（Andre Drummond）和公鹿的S布朗（Sterling Brown）準備衝突時，Tay Jenkins立即飛奔到身旁的後備席，並壓低身體防止他們進場，最好笑是公鹿球員沒有意慾進場爭論，但這個高意識防守，絕對可以成為2019年最佳防守教材！

Tay Jenkins「教材式防守」逐格睇▼

76人：五虎將中，誰是防守高手？

費城76人組成跑轟五虎將，後備球員唯一作用是上場消耗時間，讓正選球員爭取時間休息。76人沒有專責的防守球員，而沒有三分能力的西蒙斯（Ben Simmons），今季防守功架開始顯露出來，透過侵略性的施壓，加上絕對的高度，他要鎖住對方的皇牌後衛，令對方每次出手都疲於奔命，這種痛苦，問問網隊王牌球星羅素（D'Angelo Russell）便一清二楚。

西蒙斯（右）今季防守功架開始顯露出來，羅素大概最清楚。（資料圖片／Getty Image）

東岸次圈對決預測 速龍 4：2 76人 塞爾特人 4：3 公鹿（雖然我很期望公鹿殺入總決賽）

NBA季後賽形勢。（01美術製圖）

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】

作者邱益忠介紹︰2010年開始在台灣《美國職籃》撰寫NBA專欄，及後又接受本港幾間媒體邀請，寫下籃球講下愛情，自封「愛情.運動專欄作家」搏君一笑。2016年加入亞洲運動及體適能專業學院（AASFP），一心為大眾推廣體適能行業資訊。

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁