【葉天佑】勇士缺表弟牽一髮動全身　復仇者火箭有備而來

NBA季後賽，西岸最強矛盾戰提早上演，第二輪勇士將面對火箭，不少球迷認定去年如非Chris Paul 中途傷退，火箭極有機會將勇士拉下馬，今屆捲土重來，復仇大戰味更濃，勇士中鋒Cousins於第一輪傷退，對實力大打折扣，勇士要過關絕不容易。 撰文：葉天佑

勇士防守心態成疑

全宇宙包括筆者都認為勇士首輪應輕鬆過關，即使快艇有超水準演出都頂多只能在自家主場取回一勝，結果被看低幾線的快艇沒期望就沒包袱，打出士氣波，Lou Williams以第六人身份打出MVP級表現，兩破勇士主場，當中一場落後31分下逆轉，創下NBA紀錄。快艇表現當然值得掌聲，但對要衛冕的勇士來說，警鐘已經在響。

首先，正如不少網民回應說，勇士的防守實力沒有變差，只是球員的防守心態變得消極，Lou Williams再強，論級數難以比擬MVP級的James Harden，如果連前者都無法守好，後者如何是好？勇士能夠於第六場擊敗快艇晉級，正因球隊全場針對Lou Williams緊貼防守，完全壓制他的火力才得以過關，還望勇士經歷首輪後及時回魂，調整好心態面對火箭。

杜蘭特（右）在首圈手感極佳，命中率達56.7%。（資料圖片）

NBA季後賽得分榜前5（按圖放大）

缺表弟 進攻立體度下降

勇士第二個隱憂是中鋒Cousins的傷退，Cousins在季中回歸後，為勇士帶來巨大的立體進攻能力，他高低位持球拉開浪花兄弟的空間，同時拆擋後利用錯位籃下強攻，這位三分、中距離、籃下強攻能力俱有的中鋒傷退，大大減低了勇士的立體進攻能力及籃底防守能力。

去屆季後賽，勇士以場數4︰3僅勝火箭。（資料圖片）

至於勇士第三個隱憂則在於前鋒Draymond Green，他的存在對於勇士是雙面刃，強大的防守能力，優秀的視野，拆擋與傳球能力自是優點，但他自主的得分能力低下同時拖累勇士，常規賽場均得分只有7.4分，為生涯第三低，更致命的是他的三分命中率今年只有28%（季後賽回升至場均12分，但三分命中率降至16.7%），為新秀年後最低的一年。筆者預期這一弱點將會被無限放大，火箭防守上放空Draymond Green，只堵截他的內線切入或傳球路線，然後集中火力施壓於浪花兄弟及KD身上，加上Cousins的缺席，從而大量壓縮三位主力神射的出手空間，打亂勇士戰術和出手節奏。

夏登所屬的火箭休息時間較勇士長，可以好好調整體能。（資料圖片）

另外，後備席的發揮對於是次系列賽亦有關鍵影響，去年火箭幾乎只能七人輪換，板櫈深度不足，對主力要求過於苛刻最終成為敗陣原因之一，今年火箭季中簽下Kenneth Faried、Austin Rivers、Danuel House與Iman Shumpert，尤其Kenneth Faried後備上陣能夠充份應付正選Clint Capela的工作，Danuel House表現全能，Shumpert和Rivers亦具經驗，加上原本Gerald Green，火箭的板櫈深度更勝去年，相反勇士正選更強，但失去JaVale McGee後，後備實力差了一班，兩位老將Shaun Livingston與Andre Iguodala的防守實力仍在，但進攻效率確實下滑，得分皆是生涯最低，Curry的替身Quinn Cook表現亦不理想，唯Kevon Looney的表現比較稱職，但總體來說，後備實力比不上火箭隊，假若拖到第七戰，勇士正選陣容的體能壓力將會極大，即使晉級亦可能影響之後的西岸決賽。

居里及K湯臣都在去季帶傷上陣，未知會否影響次圈發揮。（資料圖片）

勇士最後一個問題在於心理層面，大戰火藥味厚，加上火箭志在復仇，相信球迷挑釁、球員之間垃圾話、更浮誇的假摔、激烈的身體碰撞甚至惡意犯規將會常見，球證判決亦會極多爭議，而今屆全聯盟的技術犯規榜由三位球員並列第一，分別是Kevin Durant、Westbrook及Draymond Green，勇士正選有兩人上榜，如屆時沒好好控制情緒，火箭用暗黑兵法，用後備拉著你正選一起同歸於盡，甚至乎技術犯規的一兩球罰球可能會是最終比分的關鍵，不得不防。

勇士在季後賽加強防守，格連、伊古達拿及杜蘭特都擁有出色的防守意識。（資料圖片）

天勾手記 - 籃球世界︰天勾老伯希望將超越球賽的故事，將那份無法忘懷的熱血感人，透過文筆傳給同路人。

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁