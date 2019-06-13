【瑞斗四圍遊．紐約】布魯克林打卡勝地　草地街場大橋任你影

小時候看《Sex and the City》、《Gossip Girl》、《Friends》等美劇成長，一直以來對於美國有種憧憬、情意結，未出發之前已經在網上做功課，搜尋一下哪裏拍照好看、除了洛克公園還有甚麼街場？結果我發現位於East River旁邊的布魯克林大橋公園已是一大打卡位，沿路走到Dumbo小區同樣有遊客必到之處！

在香港出發前已經決定要到訪一下紐約街場，不過礙於時間所限，覺得與其到大家熟悉的洛克公園，還是決定到布魯克林大橋綜合公園。一來比較近酒店區域，二來在公園內拍下城市景象，又可以到附近的Dumbo的旅遊區逛，還可以走上布魯克林大橋拍照打卡。

望住城市景打籃球實在賞心悅目，心情非常靚。（李澤彤攝）

居住酒店位於布魯克林北面的Williamsburg，去哪一區起碼20分鐘以上的車程。我們午飯後從酒店附近出發，連同塞車時間（紐約常常塞車，所以大家如果行程緊密可能要預算更多時間），大約20分鐘直達公園第2碼頭。公園從貨櫃碼頭改建而成，所以如果想選特定運動設施便先在叫uber時選定，因為公園佔地面積大，如果不想多走冤枉路便先要記低，方便司機點對點直達地點。

一在片草地就是等如港女瑞斗要拍攝「作狀」照片，所幸這一天陽光普照，因為翌日便開始天下雨，留下一張「CHOK」相留念。（李澤彤攝）

公園除了有大片草地讓大家影出「作狀」照片，面對一覽無遺的East River風景亦可以拍下對岸的紐約中心以及曼哈頓的高樓大廈。不介意的話，還可以拍到細小的自由神像，右邊便是壯闊的布魯克林大橋和曼哈頓大橋。沿路步往布魯克林大橋，還會經過由貨櫃改建而成的洗手間、更衣室還有背靠石屎牆的飲水機。充滿街頭味道的裝飾除了是設施，亦是打卡勝地，相比起香港一式一樣的設計，反而有種耳目一新的感覺。

連飲水機都那般有品味，簡簡單單又是另一個打卡位。（李澤彤攝）

打籃球打到像是碰到那一片藍天。（李澤彤攝）

按圖欣賞布魯克林景色照

+ 10 + 9 + 8

來到布魯克林附近社區，不得不到大橋附近欣賞景色，沿路步回大橋遊客區大約15分鐘，期間可近距離拍下宏偉大橋。本來想到布魯克林大橋散散步，不過時間有點緊絀，所以改為附近區內慢走。

我們兜入Dumbo區內，穿過商場後再直走，便到達遊客拍攝布魯克林大橋的必到的打卡位。兩幢大廈中間，尤像是走進電影、劇集的場景內，有一種經典紐約的感覺。後來再向大街找到一間咖啡友都要朝聖的「Brooklyn Roasting Company」，位置方便，正正在兩幢大廈的後面，反方向直走便在左邊發現這間店。咖啡不算貴，而且有無數的咖啡豆或者粉讓大家選擇，不過在離開美國過關時便要小心留意，粉狀物件會被關員特別再掃描，所以過關時被截停時不用太擔心。

在公園海傍見到壯闊布魯克林大橋景色。（瑞斗提供）

不少遊客喜歡在這個位置拍攝大橋。（瑞斗提供）

重溫瑞斗四圍遊．紐約篇EP.1

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