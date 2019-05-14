【葉天佑】拓荒者雙槍大戰勇士浪花兄弟　速戰速決為上策

NBA西岸決賽上演有趣戲碼，在雙星杜蘭特及吉辛斯傷退下，勇士再次變回浪花兄弟的球隊，而對手拓荒者雙槍在季後賽盡掃坊間多年來對他們的質疑，帶領球隊時隔19年後再次重回西岸決賽。 撰文︰葉天佑

勇士在兩大主將缺席下克服火箭，全賴三位關鍵人物。常言道「順境看Curry、逆境靠KD、絕境靠KT」。第六戰上半場Curry 得0分，但雙方上半場竟然平手回到更衣室，全因Klay Thompson上半場默默扛起了勇士的進攻重任，第二節單節直取11分，全場20射10中，三分球13射7中，兩者命中率皆超過五成，假如沒有KT上半場死咬比分，火箭早就在上半場拉開比分，要等到Curry下半場，特別是第四節手感回歸才追分的話，勇士早就無力回天，被迫與火箭再於第七場決一死戰。

勇士在西岸4強以4：2淘汰火箭，第六場Curry（左）能夠在下半場發力入33分，全因KT（右）在上半場默默扛起了勇士的進攻重任。（資料圖片／AP）

勇士老將Iguodala相當爭氣，季後賽竟交出高達42％的三分命中率。（資料圖片／Getty Images）

拓荒者及勇士3個角色球員季後賽表現比較（按圖放大）

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第二個必須提及的就是老將Andre Iguodala，筆者上一篇指出由於他和Draymond Green的三分命中率相當之低，火箭必定賭博性地捨棄在三分線上對他們兩位的防守，而將所有防守壓力放到三巨頭身上，火箭的確如此佈防，而Iguodala相當爭氣，季後賽竟交出高達42％的三分命中率，不但比起常規賽的33％還要高，更是勇士季後賽全隊中最高（排第二的是得分最高的KD（41％））！此優秀的進攻效率加上他一貫的精彩防守表現，巧妙地將勇士弱點變優勢。第三位就是後備Kevon Looney，在表弟缺陣下，此年輕中鋒後備出場交出稱職的工兵表現，撐起內線，默默取代Shaun Livingston成為勇士關鍵第六人。

表弟缺陣下，Kevon Looney撐起內線。（資料圖片／Getty Images）

拓荒者有Damian Lillard與CJ McCollum雙槍打出一場又一場的超水準表演。（資料圖片／Getty Images）

拓荒者雙槍吐氣揚眉

拓荒者2015－16年季後賽被勇士以場數1：4擊敗，16－17年季後賽再被勇士四星打得體無完膚，2017－18年以第三種子進入季後賽，但卻意外被塘鵝的朗度與安東尼戴維斯聯手打敗，直落0－4遭橫掃。以上種種前提下，今季坊間對拓荒者雙槍沒有抱太大期望，反將所有焦點落在勇士與火箭身上。然而0號刺客Damian Lillard與CJ McCollum雙槍打出一場又一場的超水準表演，包括超遠距離三分絕殺氣走雷霆，與金塊第三場力戰四次加時死守主場，最終殺入西岸決賽，對戰勇士，力圖報回2015／16及2016／17年兩個賽季的仇。

要終結勇士王朝，第二關鍵在於Enes Kanter能否針對勇士相對較弱的內線充份發揮。（資料圖片／Getty Images）

Kanter生命作賭注

要終結勇士王朝，雙槍能否延續強勢是首要條件，第二關鍵在於Enes Kanter能否針對勇士相對較弱的內線充份發揮，Kanter在頭兩輪的表現在雙槍發揮下被坊間忽略，他不但充份做好內線工作，另在精神層面上亦給予全隊上下極大激勵，在兩輪比賽中他曾打到甩骱都繼續力拚下去。更少人知道的是Kanter是土耳其人，隊中唯一的穆斯林，現正是齋戒月，在經常連續十多小時禁食下參與如此高強度的NBA季後賽，只能夠說他是在用生命演譯籃球。

Rodney Hood（左）在西岸4強鬥金塊的「搶七戰」中傷出，暫未有回歸時間表。（資料圖片／Getty Images）

第三關鍵在於誰能取代傷退的Rodney Hood，Hood在第七戰疑似膝傷退場後暫未有回歸時間表，他是隊中的第六人，場均出賽近22分鐘，在雙槍休息時擔起重任，四度加時的金塊第三戰，就是Rodney Hood在最後關頭接連投下關鍵入球，包括最後取勝的三分球，他的傷退為拓荒者的後備力量打下折扣，只能期望Seth Curry與Evan Turner能夠好好發揮，彌補空缺，特別是後者，Evan Turner是2010年榜眼，明明技術全能，有良好的視野與得分能力，但不知是心態或其他原因，予人感覺總是打得不溫不火，恨鐵不成鋼。

若Rodney Hood未能趕及復出，技術全能的Evan Turner能否彌補空缺亦成關鍵。（資料圖片／Getty Images）

拓荒者要以下克上的最後關鍵就是速勝，尤其是寄望在頭兩戰能夠搶到一場客勝，原因在於欠缺雙星的勇士，後備與綠葉的實力並不穩定，無法寄望他們場場能夠像與火箭第六場一樣的發揮優秀表現，故此浪花兄弟容易變得孤立無援，拓荒者應好好把握往死裡打，而Kevin Durant與DeMarcus Cousins有傳出有機會在季後賽復出，特別是KD只是拉傷而非結構性傷患，如拓荒者無法在系列賽前期拿下勇士的主場優勢，萬一季後賽場均36分的KD在西岸決賽中段回歸，屆時將會是拓荒者的惡夢。

天勾手記 - 籃球世界︰天勾老伯希望將超越球賽的故事，將那份無法忘懷的熱血感人，透過文筆傳給同路人。

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】

杜蘭特有機會復出，拓荒者能否把握時機，在決賽前期拿下勇士的主場優勢？（資料圖片／Getty Images）

西岸決賽將上演Seth Curry（左）和Stephen Curry（右）對決，咖喱兄弟兩個只能活一個。（Instagram@Seth Curry）