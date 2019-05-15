【邱益忠】東岸決賽「動物系」對決　鹿角七場獵殺泡泡龍

2015年10月寫了一篇《鹿出沒注意》，預測公鹿當年在積弱的東岸能衝擊前四，苦等四年後，終於看到公鹿繼2001年再次殺入東岸決賽。公鹿在最大優勢是只花九場便解決兩隊，殺入東岸決賽，壞處是季後賽大賽經驗不足。要在這場「動物系」對決勝出，必須靠希爾（George Hill）穩定軍心。 撰文︰邱益忠

東岸走了野獸LBJ，卻有另一頭希臘神獸字母哥（Giannis Antetokounmpo）彈出，七呎的身高配上軟硬兼備的球技，有誰可以牽制他？綠軍第一場三打一夾擊收到成效，但只是偷雞一場，速龍小加素（Marc Gasol）及伊巴卡（Serge Ibaka）速度上毫無優勢，唯靠後者以強硬的身體及特長的……手，稍為可以牽制。

希爾是公鹿陣中季後賽經驗最豐富的球員。（Getty Images）

加素兄弟曾在兩年前西岸八強同場較技，無奈大加素要養傷，無緣在今回決賽與親弟對決。（Getty Images）

看點一：傳統中鋒增值戰

小加素和盧比斯（Brook Lopez）對位是一個頗有趣的對決，兩人衝出傳統中鋒框框，修練出本身欠奉的三分技能，絕不是易事。也給了安於現狀的打工仔一個警號：不主動增值，肯定被社會淘汰。

在這場系列賽會不時看到小加素和盧比斯不斷在三分線外遊走，為隊友製造更多入楔空位，一有空位便大扔三分炮彈。可惜的是，公鹿大加素估計因傷難以在場內貢獻實際戰力，也錯過與細佬在東岸決賽交手的機會。不過，大加素在場下可以為年輕球員傳授經驗，也可教路隊友如何守死細佬。

盧比斯的表現可算打工仔榜樣，打中鋒練三分，能射亦可拉空幫助隊友。（Getty Images）

小加素不時都會走到三分線外，為隊友拉開空間，製造入楔機會，新一代中鋒工作正是如此。（Getty Images）

看點二：誰可成為東岸新皇帝？

相比其他聯盟球星，2014年FMVP尼納特（Kawhi Leonard）真的沒有星味。所謂沒有星味，是以他現時聯盟前五的實力，在今季球衣銷售量竟然十大不入，是不匹配的。（正常來說，球星轉會會刺激一定銷量。）不過沒問題，尼納特用一球「滴滴仔」絕殺告訴你，他已準備好坐上東岸皇帝之位。我很好奇，尼納特會否主動提出防守字母哥，以身高來說當然敵不過，唯靠一對大手（鎖）死纏爛打，去限制字母哥的活動範圍。

如果說字母哥是恐怖版LBJ，相信大部份球迷不會反對。罰球線前一步起跳入樽，沒有蟹步元素的Greek Step、開始發芽的三分火力、穩定的中距離、不受場外五光十色影響的敬業態度、願意助隊友融入戰場的氣量，是字母哥有力開創公鹿皇朝的有利好因素。如果未來可以「走四步」，字母哥的牽制力將更加恐怖。

字母哥十分成熟，與尼納特的對決將會十分精彩。（Getty Images）

重溫尼納特經典瞬間（按圖放大）：

心願：「林來瘋」決賽爆發

筆者看好公鹿可在六至七場解決速龍，是因為公鹿的炮兵比速龍多。速龍過度使用頭六名主力的體力，沒有（或沒有機會）磨練第二陣容，將會是未能晉級的關鍵。林書豪終於踏進東岸決賽的舞台，可惜現時他已是速龍可有可無的邊緣人，但筆者每場看到豪哥奮力地為隊友打氣，總會期望有「林來瘋」季後賽版，會在未來一星期出現。

豪哥閃耀東岸決賽，一次也好。可以嗎？（Getty Images）

NBA季後賽形勢。（01美術製圖）

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】