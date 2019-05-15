【NBA】塘鵝6%機率意外中狀元籤　常規賽最差紐約人僅取探花籤

6%，這個就是塘鵝在2019年選秀抽籤，可以得到狀元籤的機會。 結果令人意外，塘鵝周三（15日）爆冷抽中2019年選秀會第一個選人權利，如同直接得到杜克「體能怪物」威廉臣（Zion Williamson）一樣。 常規賽成績最差的紐約人，失落狀元仍得探花，連續4季都由最差球隊得狀元簽的紀錄斷纜，紐約人或可怪新抽籤制度。

2019年選秀前4位，僅得中探花的紐約人排為常規賽戰績尾三之一，灰熊（並排尾7）、湖人（尾11）分別得榜眼及第4順序選秀權。常規賽成績並排尾二的騎士及太陽（19勝63負），分別得第5、第6選。這兩支球久與紐約人一樣，有14%得到狀元籤。

塘鵝爆大冷得到狀元籤。（美聯社）

一眾高層的喜形於色。（美聯社）

塘鵝得到狀元籤，最有機會成為今年選秀狀元頂頭大熱威廉臣的新東家。塘鵝的籃球營運執行副總裁格列芬，在抽籤後說：「我不想去聚焦在單一球員身上，但得到First pick實在是太好了。」威廉臣向傳媒表示，自己從未去過塘鵝駐紮的新奧爾良，但無論哪一隊選中他也好，「都會將爭勝心帶到那裏」。

威廉臣今年成為籃球名校杜克大學的新星，全季上陣33場平均得22.6分、8.9個籃板，表現出色贏來不少現役NBA球員及教練，如杜蘭特、卡爾等人的稱讚。身高6尺7寸的威廉臣可出任大前鋒，但普遍認為他可勝任多個位置，體能出眾幫助了他的防守，今季場均2.1次偷波及1.8次封阻證明防守能力不俗，縱使有人批評他防守不夠積極。威廉臣天生左撇子，但可左右開弓。「體能怪物」將杜克帶入今年NCAA決賽，終以67：68憾負密歇根州大。

威廉臣為狀元大熱。（Getty Images）

改制更易製造驚喜？

今年抽籤再次改制，原本戰績最差球隊有25%得到狀元籤，過去4年都是由包尾球隊得到。改制後，由於聯盟改變結果組合，令到戰績最差3支球隊都得到14%機會得No. 1 pick，但其餘球隊得到第一選秀權得機會率則大增，如過去尾7只得4.3%有機抽中狀元籤，但今年就有7.5%。由於塘鵝戰績與灰熊及獨行俠戰績相同，所以組合有變，機會率減低至第8位的6%，但仍然抽中1st pick實為爆大冷。

NBA改制是因為2005年執行的舊制，令到近年更多球隊出現「Hea打」，擺爛到尾只為一支壯元籤，減低了常規賽的可觀性。