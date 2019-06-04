【女籃】福建再續連勝　今季三度拿下安青

三連勝的福建今場（4日）迎戰銀牌賽決賽對手安青，當時兩隊戰至加時，糾纏到最後安青以一分敗在福建手上。今次兩隊再碰頭，舊怨新仇再現球場，但安青未能把握機會雪恥，更自亂陣腳以42：69大敗。

福建入局較快，先打出4：0的攻勢，但古芷程大爆發，中距離頻頻得手協安青回到正軌追至10：7，但內線黎靜妍卻錄得兩次個犯成隱憂。福建有卓婷和劉常學輪流入楔，手感不俗，而外圍卻有岑芷晴捕到位射入三分，首節以14：12領先。

第一節古芷程大勇，獨轟8分，但第二節開始由牽制未能如常發揮。（張倩儀攝）

安青內線難以接應外圍的傳球，頻頻被抄截。（張倩儀攝）

不過，安青第二節全隊「失靈」，帶過半場後屢屢出現失誤加上手風欠順，籃框仿佛和射入的球過不去，多次「浪」出，被福建大比數拉開。全節毫無進賬，戰至上半場最後40多秒，盧曉芳才射入全節唯一一球三分。福建穩定發揮，其中鄭卓珺射入三分，高婉玲亦上籃得手，第二節打出13 ：3的攻勢，領先27：15。

雖然安青的協防快，但福建的短傳就輕易拆解對手的防守。（張倩儀攝）

+ 7 + 6 + 5

安青眾將欠表現吞敗

換邊後，鎂光燈盡在卓婷身上，皆因一口氣轟入3球三分外，多次截到皮球打快攻。安青內線失守，籃底陣地被福建的短傳「劏開」。安青進攻節奏繼續混亂，未能找到合適的投籃時機，第三節落後28：54。福建愈戰愈勇，絲毫沒有鬆懈，外圍發力外更有石文雅在內線博得「And-1｣ 。安青主力唐曉蕾表現沉寂，古芷程於第二節開始受到牽制，內線鄭永珊和陸少蕋也沒有機會壓入籃下進攻，但就有陳憬瑤跑出，轟入兩記三分和一球中距離，但分數差距太大，最後仍以27分之差大敗。