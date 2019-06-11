6次入選明星賽、4次總冠軍、3次最佳第二陣容、1次最佳第三陣容，2007年FMVP，讓很多人忘記了柏加（Tony Parker）在2001年選秀時，要等到第28順位才被馬刺選走，也忘記了馬刺一直想用他換來另一位明星控衛傑特（Jason Kidd）。 文：邱益忠

馬刺險簽Jason Kidd

2003年，馬刺在總決賽力克連續兩年擠身總決賽的網隊，不過作為冠軍隊成員的柏加，可能是當屆成員中最屈屈不得志，這位二年生被有8年經驗、比他年長9歲的明星球員「打爆」其實正常不過，而最無奈的是，在總決賽後的暑假，馬刺「密謀」簽下傑特，期望後者成為馬刺的真正主控。

馬刺想法很簡單，就是期望傑特＋鄧肯（Tim Duncan）＋贊路比利（Manu Ginobili）成為主宰聯盟的三人組，帶領馬刺連續幾年搶下總冠軍，成就第一代馬刺皇朝。

傑特（左）曾有機會投馬刺，但最後未有成事，柏加（右）得以長留馬刺。（資料圖片）

回顧柏加職業生涯（按圖放大）

+ 7 + 6 + 5

當時才20歲的柏加自然不是味兒，不願意當傑特的後備，情願球隊把他換走。本來傑特已經兩度探訪聖安東尼奧，連鄧肯也擔任兼職導遊帶他在城內「自由行」，但後來傑特當時的老婆 Joumana Marie不願意離開紐約，所以傑特才和網隊續約。

傑特如果當時西遊聖安東尼奧，他和鄧肯最後可以聯手拿下多少個冠軍？柏加又會否因此成為籃球浪人？（資料圖片）

謹慎選老婆為王道

所以我經常和朋友說，選老婆真的要相當謹慎，一個沒有大局觀的伴侶「阻你發達」是小事，更影響你整個人生。儘管傑特後來等了8年，回歸達拉斯奪得人生第一個亦是唯一一個總冠軍，但不禁讓人幻想，如果當時他決定西遊聖安東尼奧，他和鄧肯最後可以聯手拿下多少個冠軍？柏加又會否因此成為籃球浪人？

柏加是2007總決賽MVP，當屆季後賽場均20.8分。（資料圖片）

馬刺對傑特的瘋狂追求，也許削弱柏加的自尊心，卻同時讓他在連串壓力下，成為一個更出色的球員。或許大家對現時外籍球員在NBA打拼已司空見慣，但10多年前的NBA卻不容易看到外籍球員擔任主力的畫面，所以當柏加在2007年帶領馬刺拿下第四個冠軍時，以57%命中率場均射入24.5分的超神表現，助他成為史上第一個外籍FMVP，也為日後晉身NBA的外籍球員，打了一支超級強心針。

柏加與鄧肯的默契，非一般球隊可以抵擋。（資料圖片）

NBA總決賽直播賽程（按圖放大）

一輛紅色的超級跑車，自然要配上美人，而當年因美劇《Desperate Housewives（靚太唔易做）》的出色演出而彈出的伊娃朗歌麗亞（Eva Longoria），正正是這角色的最佳人選。當時伊娃在荷里活的星途開始閃耀，加上與柏加的姊弟戀修成正果，亦助她成為NBA的另類宣傳大使。有柏加的地方總會見到伊娃與他形影不離，而兩夫婦同時在各自的事業上發光發亮，也羨煞不少旁人。

柏加在24歲的時候已實現不少男人的夢想，冠軍指環、FMVP及美人都是他的囊中物，是不少人要拼命到30至40歲時，也未必達成的成就。或許美夢來得太快，不時傳出柏加喜愛夜蒲的新聞、甚至出唱片、開夜店、拍攝節目，儘管沒有影響他在訓練上的專注，不過卻賠上他與伊娃7年的婚姻。

Eva Longoria與柏加離婚收場，未能有美滿結局。（資料圖片）

名利來得太快，自然也喚醒男人心底中的無窮慾望，讓伊娃狠下心腸離開柏加的關鍵，是因為她在手機發現愛人與無數女人調情的短訊，而最難以接受的，其中一名女子竟然是柏加前隊友巴利（Brent Barry）的妻子！

無獨有偶，那段時間是柏加和馬刺的低潮期，自2007年奪下第四冠後，儘管6年內依然三次殺入西岸決賽、一次殺入總決賽，可惜總是和冠軍擦身而過，特別是2013年被熱火反底成功在Game 7取下二連霸，不少人深信馬刺氣數已盡，皇朝即將駕崩，被朝氣勃勃的雷霆、灰熊等球隊改朝換代。

柏加曾向前隊友巴利（Brent Barry、右）的妻子傳調情短訊。（資料圖片）

GDP不老傳說

每一年老了一歲的馬刺總愛給球迷一幕幕的驚喜，2014年從新出發，復仇熱火拿下隊史第五冠；2016年寫下球隊史上最多的67勝，有鄧肯＋贊路比利＋柏加 這個GDP鐵三角，就像是NBA永續的不老傳說。

在石佛及亂刀狂者的身邊，柏加一向以狂妄自大的形象殺敵，明明可以以「一世馬刺人」的身份向球迷道別，卻不滿自己在36歲的準退隱之齡，只有第三控衛的角色可以飾演，便遠赴到夏洛特繼續修行。

繼鄧肯後，柏加也退休了。（資料圖片）

不能披上同一隊戰衣直到退休也許很可惜，但能夠為童年偶像佐敦（Michael Jordan）效力也是一個寶貴經驗，不謹完成自己其中一個夢想，也可向籃球之神偷師，如何在退出球場後繼續散發自己的影響力。

本身是法國職業籃球隊ASVEL的老闆及總裁的柏加，退休後將回家鄉里昂建立自己的事業，而九月開幕的國際學校Tony Parker Adequat」是第一炮大作，這所學校會否培育更多籃球員到NBA發展，讓我們看下去吧！

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】