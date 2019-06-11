【女籃】 安邦籃下失守　南華憑廖詠心轟31分止敗

剛從偉邦手上取得首勝的安邦，「開齋」後目標再攻下一城；南華開季至今一直面臨困局，表現勇猛但尚未打開勝利之門。今日（11日）兩隊互碰，南華的「小不點」闖入安邦「雙塔」鎮守的籃下，下半場一口氣以快攻拉開比數，最後以71：53取下首勝，終止連負。

南華莊倩嫻三分先拔頭籌，亦可以有廖詠心「Long Two」得手，但安邦亦有周敏射入中距離回禮。安邦繼續利用內線的強勢，馬丹鳳「And-1｣ 後再有黃琪琪接應周敏的鏟分放籃。南華高度輸蝕，在防守期間吃下多記犯規，頻將對手送上罰球線，起手次數少和籃板被安邦搶斷造成惡性循環，但鄺曉琳兩球三分命中，加上黃朗晴、張家淇接連快攻上籃反超19：16。

鄺曉琳今場轟入三球三分，助南華拿下首勝。（張倩儀攝）

南華雖然身型不及安邦，但「小不點」最後還是能找到方法追分。（張倩儀攝）

陳靜珩面對對方「雙塔」難以打入內線，下半場拉出外圍起手。（張倩儀攝）

重整軍心，何冠欣 「And-1｣ 追平後，安邦外圍大發力，趙嘉渝和方芷欣先後轟入3分；傷後沉寂多時的方芷欣表現亮眼，外圍得手後接應何詠詩助攻快攻得手，接連博得「And-1｣ 。但南華內線拉出，不再硬撼反而以中距離追分，陳靜珩和廖詠心同一個位置連中兩元，廖詠心在完半場前兩罰全中追平33：33。

馬丹鳳和黃琪琪首節多次博得罰球，協安邦先打出優勢。（張倩儀攝）

方芷欣三分手感回穩，多次捕到空位起手。（張倩儀攝）

安邦全場緊迫無功

換邊後南華快出快入，鄺曉琳3分再命中振奮士氣；「小個子」大戰「高妹」，南華看中安邦的防守漏洞，除了把握到中距離外更看準時機「劏開」內線重地。廖詠心射入3分後，方芷欣再回敬一球，但快攻和被入楔的失分太多，第3節落後44：55。保持十分的差距，安邦更因為半場隊犯滿而處下風，轉為全場緊迫防守也未能逆轉局勢，最後以53：71不敵南華。