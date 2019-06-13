【NBA總決賽】杜蘭特：「為三連霸自願復出」　望勇士戰勝速龍

「三連霸」處於危難之際，杜蘭特選擇為勇士站出來，與速龍對抗到底。 可惜走上球場換來的是再次受傷，而且今次傷得更重，KD亞基里斯腱撕裂，緣盡總決賽。 勇士再度折將，速龍首度奪標始乎已是無人能阻。

杜蘭特第5戰復出，助落後1：3的勇士追回一場，但比賽途中再次傷出，證實亞基里斯腱撕裂，已於紐約接受手術。KD事後在個人instagram報平安：「今天接受手術十分成功，復出之路現在開始了！我有我愛的人及家庭在我身邊，亦很感謝各位為我打氣的訊息。」

杜蘭特復出助勇士扳回一城。（路透社）

杜蘭特右腳受傷，最終要接受手術。（Getty Images）

「為自己落場感到自豪」

「我早已說過，」杜蘭特續寫道：「我受了重傷，但我沒事。籃球是我的摯愛，我落場是自己的意願，希望為球隊爭取三連霸而落場。」

來季將成為自由身的杜蘭特又說：「我為自己落場搏盡而感到自豪，為我的兄弟（勇士隊友）取得勝利而感到驕傲。」

杜蘭特於IG報平安。（網上圖片）

雖然杜蘭特收咧，但他仍深信隊友：「我知道兄弟們能贏第6戰，我會與球迷一起為他們打氣。」

杜蘭特在第5場對速龍一戰上陣12分得11分，勇士最終以106：105險勝，周五（14日）要在奧克蘭再贏一場，才能保住三連霸機會。教練卡爾表示勇士上下都對KD傷勢感到意外，但教練團無意讓杜蘭特置身於再受傷的危機之中，又指自己明白教練團會被指摘，亦有這樣的心理準備。

緣盡總決賽，杜蘭特寄望早日復出。（Getty Images）

K湯臣則表示，質疑杜蘭特真心想復出的球迷「愚蠢」。他說：「在一眾偉大運動員也曾面對這樣的問題，他們都被質疑過，尤其是今時今日傳媒是24小時式運作，總會有人對他有話要說，今次（復出）已進入這種範疇了。」