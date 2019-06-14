【邱益忠】天滅勇士三連霸失敗　失冠損主將下季有排捱

自從杜蘭特（Kevin Durant）三年前加入勇士後，我已和不少波友說，「似乎除了傷患問題外，沒有其他因素可以阻止勇士王朝在NBA燃燒。年齡問題也不會是最大不安因素，因為這班傢伙的射球觸覺，似乎會因為年紀漸大而愈射愈準。」 相信勇迷在今次總決賽都會有同樣感受，「天要亡勇士，無法逆轉。」不過，受傷是比賽的一部份，勇士傷完一個又一個，表妹吉辛斯（DeMarcus Cousins）在季後賽首圈四頭肌撕裂傷，到總決賽第一場才回歸；KD在西岸次圈第五場懷疑因傷到肌腱，一直避戰惹來「詐傷」疑雲，到總決賽落後1:3時帶傷上陣，12分鐘射入11分下為勇士拼來一勝，代價卻是影響他未來的阿基里斯腱受傷。K湯臣（Klay Thompson）因拉傷而避戰第三場，接下來28分、26分，而今戰受傷前射入30分，令人不禁動容…… 文：邱益忠

在總決賽開打前，已有預感速龍會乘勢奪得隊史第一次總冠軍，把冠軍第一次帶回加拿大。除了有3,600萬人民支持外（實數不止於此，因不少港人曾在當地留學），最主要是季中引入明星老將小加素（Marc Gasol）。這位西班牙中鋒無論組織攻勢、三分冷箭及防守上的智慧，為速龍整體質素提昇不少層次，也像他大哥大加素（Pau Gasol）一樣，當年一轉會湖人後，成為高比（Kobe Bryant）最強勁的後盾。

KD重傷之後，K湯重傷，勇士不止王朝崩塌，來季亦路難行。（Getty Images）

經過東岸決賽及總決賽後，相信大家都體會到由尼納特（Kawhi Leonard）、伊巴卡（Serge Ibaka）、小加素、D格連（Danny Green）、羅利（Kyle Lowry）及雲菲特（Fred VanVleet）組成的防守網是多麼密不透風。而「追債」般的死纏防守，都讓世人明白到，只有防守永遠不會跌Watt，只要做好防守，進攻自然手到拿來。

以波論波，若Full Team上陣的勇士絕對有力可在5至6場解決速龍，但若再糾纏在傷患問題上已無意義，大家又會質疑2015年勇士擊潰殘陣應戰的騎士的「含金量」，話題永無終結。

浪花兄弟缺了一半，居里獨力支撐，最後一節8射0中，疲態盡露。（Getty Images）

當KD及K湯臣相繼倒下，大家都很期待咖哩仔居里（Stephen Curry）再次挺身而出拯救球隊，但第四節8投0中後，大家又在提出一個疑問，這個改變全球籃球文化的MVP，成就是否在三冠上止步？自從籃球之神佐敦（Michael Jordan）及戰神艾佛臣（Allen Iverson）後，居里是第一位NBA球員改變整個NBA球壇的進攻模式，連禁區球員都要順著潮流配備三分技能。可是，在2016年總決賽第七場及今年總決賽第六場，最需要他站出來的時候，他似乎無能為力。

反而，經常被評情緒不穩的「J茫堅」格連（Draymond Green）在重要關頭打出超級身價波，捨身補籃及命中三分波，加上他在防守上的影響力，要拿一份頂薪實至名歸。

祖蒙特格連在總決賽可算打出身價。（Getty Images）

隨着KD最快要下年3月才復出，究竟他會執行下季合同養傷，還是跳出合同，希望勇士或其他球隊給他一份頂薪的養老合同，都會影響勇士王朝能否再次掘起。表妹吉辛斯的前路會很黯淡，即使只要500萬美金，勇士球團也未必會把他留下，因為他防守的步伐太慢而成為大漏洞。一哥伊古達拿（Andre Iguodala）及利華士頓（Shawn Livingston）若選擇季尾退休，勇士球團又是否能補充防守質量高的團隊球員？勇士今次未能完成五年內四奪冠軍及三連霸的美夢，士氣難免大受影響，加上湖人正在「色誘」AD戴維斯（Anthony Davis）過檔，一旦完成軍備競賽，勇士分分鐘被新一代強權打沉。

又捧總冠軍，Kawhi去哪兒？（Getty Images）

兩次FMVP尼納特兩次終結對方三連霸的機會，對得起「冷面死神」的稱號。究竟尼納特背後團隊會否逼這位低調球員再一次轉會，為第三支球隊拿下總冠軍，成為史上第一位為三支不同球隊贏下冠軍的FMVP？還是留在多倫多，為速龍建立一個更長久的速龍王朝？這也是暑假的關注點之一。

尼納特（左二）加伊巴卡（右一）夾擊，問你點頂。（Getty Images）

創㑹24年，速龍憑著堅毅防守，終於把總冠軍寶座帶到加拿大。（Getty Images）

多倫多速龍以團隊戰力、鍥而不捨的防守、120%的集中力贏下冠軍。無論你是不是他們的球迷，都值得你們大力鼓掌支持及送上祝福！