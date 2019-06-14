【葉天佑】速龍挫勇士重現內線之美　終結霸權大家都贏

總決賽第六場，兩隊沒有絲毫的退讓空間，比分全場咬緊，直至最後一秒鐘，終由速龍拿下今屆總冠軍！即使勇士出現傷病問題，自己得到美國支持，速龍仍深知最終靠的只有自己。所謂自己冠軍自己拿，任出面情況如何變化，做好自己本身，展現決心，絕不鬆懈，是速龍致勝關鍵。 文：葉天佑

勇士今屆簽下表弟，組成五星陣容，加上其本身的無敵體系，季初任憑誰看都以為他們是牢不可破。獲捧成奪冠大熱，季後賽遇神殺神，遇佛殺佛，最大希望的復仇者火箭被打得無還擊之力，沒有KD和表弟也橫掃拓荒者。在總決賽開打前，很多勇士支持者更說 "Warriors in 4" ，準備迎接勇士王朝的誕生。

但柏林圍牆可以頃刻倒下，再強再惡的霸權都有被打倒的可能。

面對圍堵，堅持下去，不要退縮。（法新社）

埋身肉搏，苦楚等於激勵。（法新社）

今仗比賽兩隊全民皆兵，毫不退讓，比分死咬看得球迷幾乎屏著呼吸。Klay Thompson下半場一度再受傷離場，最終忍著傷痛，繼續作戰賺人熱淚，加上上場KD為了協助球隊，最終賭上了自己的身體，甚至整個籃球生涯。如此種種，引人反思，你願意為你的球隊，你愛的地方，付出幾多？強如他們也許會害怕，但相信他們明白，「驚，你就輸一世」。

無畏無懼，施亞琴取得26分，是速龍今仗並列最多得分的球員。（法新社）

緊守崗位，不亢不卑，終於戰勝歸來。（法新社）

勇士霸權的建立，數年間激發新一輪軍備競賽，各隊紛紛組成比以往更誇張的巨頭陣容，結果部份小城市的球隊望塵莫及，難以趕上。不少球迷早已厭倦勇士王朝，是次衛冕失敗，KD回歸無期，勇士本身陣容大變動，可能令聯盟再起風雲，重新洗牌，實乃球迷之福。勇士近年建立的瘋狂小球與三分體系，今次被速龍的內外均衡體系打破，內線如Ibaka及Marc Gasol展現身價，重新告訴球迷全能中鋒與內線打法的恐怖。這次挑戰成功，也許亦令籃球風潮重新改變，球迷不用再投訴只有「三分射射射」，沒有禁區硬朗的對碰打法。

力戰而敗，何妨休養生息，重整旗鼓後捲土重來。（法新社）

速龍強化內線與防守，拆解勇士「三分戰術」。信可成真，將士用命下迎來大團圓結局。（法新社）

速龍今屆季後賽的表現值得讚揚，全隊上下一心，Kawhi Leonard盡現領袖風範，特別是關鍵時刻扛起責任，而Kyle Lowry也一洗以往季後賽頹風。在此特別恭喜Marc Gasol，Ibaka與Kawhi Leonard，當年分別在灰熊，雷霆與馬刺對陣勇士惜敗，西岸復仇者今終一吐烏氣，證明自己。

加拿大球隊首次奪冠、內線價值的重新肯定、聯盟巨星的大洗牌，還有勇士霸權的終結。除了勇士迷，也許真的是大家都贏！