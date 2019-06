【Red Bull 3X3】林書緯的籃球堅持　打出自己的名字

大學念經濟,平常愛畫畫,從小與兩位哥哥學習籃球的林書緯(Joseph),4年前在美國大學畢業後,選擇跟哥哥林書豪一樣以籃球為職業。他離開從小長大之地美國,回到他父母的成長出生地台灣發展,加盟當地超級籃球聯賽(SBL)球隊富邦勇士,4年間助球隊首奪SBL總冠軍,打出他自己之名。

2018-19籃球季對於林氏兄弟都是重要一季,哥哥林書豪作為速龍成員之一,先贏東岸冠軍,再勇奪NBA總冠軍。弟弟林書緯4年前返台灣發展,加盟SBL球隊富邦勇士,雖然起初被外界稱為「林弟」,不過他這些年來努力打出自己的名字,終於在今季SBL再次領軍殺入季後賽總決賽,更一舉收穫總冠軍,向大家證明自己的實力。

林書緯與家人在現場見證哥哥林書豪贏得NBA總冠軍。(林書緯instagram)

林書緯在今季SBL助富邦勇士贏得隊史首個SBL總冠軍。(林書緯instagram)

「從小因為兩位哥哥的關係,所以我才開始拿起籃球。」兄弟情深,難怪書緯特地飛到美國支持哥哥,「兩位哥哥在籃球路上影響我最多,我的籃球動作、技術都是他們教我的,他們就是我的兒時教練。」眼前的書緯說着流利國語,不過還是有時忍不住夾雜英語,這亦是他在美國土生土長的特色。「我們從小跟爸爸一起打球,加上家裏有個小籃框,我就一直在投籃,後來在國中、高中、大學也在打籃球。」從家中的小籃框到真正球場上的籃框,這些年來他沒有放棄過籃球,「Because of the love to the game.(因為我對比賽的愛)。」說到肉緊之處,他再次忍不住講英文,跟他平常在場上的勇悍表現充滿反差萌。

林書緯因為兩位哥哥,開始拿起籃球。(黃寶瑩攝)

書緯將日常時間投放在籃球上,其後也得到回饋,「因為籃球,我認識很多朋友,大家聽差不多的音樂,彼此聯繫溝通,培養起團隊合作的化學作用真的很厲害。」在書緯的成長路上,除了籃球,他還嘗試過其他運動,不過最後還是情歸初衷:「我在高中還打過羽毛球,非常好玩,不過沒有籃球那麼好玩。」

在嘗試過其他運動後,林書緯還是情歸籃球。(黃寶瑩攝)

書緯升上大學後更加專注在籃球發展,更代表校隊出戰NCAA Division3籃球賽事,4年前從漢米爾學院畢業後決定專注籃球發展,加盟台灣SBL球隊富邦勇士,「要是我沒有以籃球員為職業,我可能會成為職業電競選手,參加一些職業隊。」不過,書緯還是選擇了籃球,回到台灣初時卻讓他不太習慣:「亞洲的打法很快,始終我們比較矮小,跳得沒那麼高也沒那麼壯,所以要靠速度突破。一開始真的沒有很習慣台灣那種快速球風,跟以前在美國有點不一樣,現在調整後已經沒問題。」平常大家多留意5人籃球,不過對賽節奏更快的3人籃球近年被國際籃聯(FIBA)大力推廣,更成為2020年東京奧運比賽項目。對於兩種在戰術及打法上截然不同的籃球項目,書緯顯然難擇其一,苦思一會尷尬道:「兩種我都喜歡耶……5人籃球講求戰術,3人籃球比較要求個人能力,因為沒那麼多補防,所以一打起擋拆便很難守。」

籃球以外的林書緯小秘密

雖然從小父母會跟書緯兄弟們說國語,不過書緯起初回到台灣生活,語言似乎曾經讓書緯帶來一些困擾:「當我說不好或是聽不懂某些詞語的時候,旁邊的人就會笑我,不過也會解釋給我聽啦!」台灣夜市美食雲集,長年在美國生活的書緯又鐘情哪些台式地道美食呢?「我很喜歡臭豆腐、豬血膏,還有火鍋,不過不敢碰大腸類的。可是,每個台灣人都說這個超好吃的!我就是不敢。」我就忍不住蹦出一句:「這就是半個『老美』嘛!大部分外國人都不敢吃內臟。」眼看書緯滿臉疑惑,猜到他應該不明白我的意思,跟他解釋之後,他就笑笑說:「See!這些詞語我就會不懂。」

林書緯透露自己最喜歡吃臭豆腐。(黃寶瑩攝)

經過這4年在台灣奮鬥後,書緯除了說得一口流利國語外,他在台灣SBL的成績也越加進步。從以往殺入季後賽在準決賽失利,到今季拿下總冠軍,希望他與球隊在衛冕之路繼續努力。

希望書緯下年繼續有好成績!(黃寶瑩攝)

