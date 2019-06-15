【Red Bull 3X3】林書緯的籃球堅持　打出自己的名字

大學念經濟，平常愛畫畫，從小與兩位哥哥學習籃球的林書緯（Joseph），4年前在美國大學畢業後，選擇跟哥哥林書豪一樣以籃球為職業。他離開從小長大之地美國，回到他父母的成長出生地台灣發展，加盟當地超級籃球聯賽（SBL）球隊富邦勇士，4年間助球隊首奪SBL總冠軍，打出他自己之名。

2018-19籃球季對於林氏兄弟都是重要一季，哥哥林書豪作為速龍成員之一，先贏東岸冠軍，再勇奪NBA總冠軍。弟弟林書緯4年前返台灣發展，加盟SBL球隊富邦勇士，雖然起初被外界稱為「林弟」，不過他這些年來努力打出自己的名字，終於在今季SBL再次領軍殺入季後賽總決賽，更一舉收穫總冠軍，向大家證明自己的實力。

林書緯與家人在現場見證哥哥林書豪贏得NBA總冠軍。（林書緯instagram）

林書緯在今季SBL助富邦勇士贏得隊史首個SBL總冠軍。（林書緯instagram）

「從小因為兩位哥哥的關係，所以我才開始拿起籃球。」兄弟情深，難怪書緯特地飛到美國支持哥哥，「兩位哥哥在籃球路上影響我最多，我的籃球動作、技術都是他們教我的，他們就是我的兒時教練。」眼前的書緯說着流利國語，不過還是有時忍不住夾雜英語，這亦是他在美國土生土長的特色。「我們從小跟爸爸一起打球，加上家裏有個小籃框，我就一直在投籃，後來在國中、高中、大學也在打籃球。」從家中的小籃框到真正球場上的籃框，這些年來他沒有放棄過籃球，「Because of the love to the game.（因為我對比賽的愛）。」說到肉緊之處，他再次忍不住講英文，跟他平常在場上的勇悍表現充滿反差萌。

林書緯因為兩位哥哥，開始拿起籃球。（黃寶瑩攝）

書緯將日常時間投放在籃球上，其後也得到回饋，「因為籃球，我認識很多朋友，大家聽差不多的音樂，彼此聯繫溝通，培養起團隊合作的化學作用真的很厲害。」在書緯的成長路上，除了籃球，他還嘗試過其他運動，不過最後還是情歸初衷：「我在高中還打過羽毛球，非常好玩，不過沒有籃球那麼好玩。」

在嘗試過其他運動後，林書緯還是情歸籃球。（黃寶瑩攝）

書緯升上大學後更加專注在籃球發展，更代表校隊出戰NCAA Division3籃球賽事，4年前從漢米爾學院畢業後決定專注籃球發展，加盟台灣SBL球隊富邦勇士，「要是我沒有以籃球員為職業，我可能會成為職業電競選手，參加一些職業隊。」不過，書緯還是選擇了籃球，回到台灣初時卻讓他不太習慣：「亞洲的打法很快，始終我們比較矮小，跳得沒那麼高也沒那麼壯，所以要靠速度突破。一開始真的沒有很習慣台灣那種快速球風，跟以前在美國有點不一樣，現在調整後已經沒問題。」平常大家多留意5人籃球，不過對賽節奏更快的3人籃球近年被國際籃聯（FIBA）大力推廣，更成為2020年東京奧運比賽項目。對於兩種在戰術及打法上截然不同的籃球項目，書緯顯然難擇其一，苦思一會尷尬道：「兩種我都喜歡耶……5人籃球講求戰術，3人籃球比較要求個人能力，因為沒那麼多補防，所以一打起擋拆便很難守。」

籃球以外的林書緯小秘密

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雖然從小父母會跟書緯兄弟們說國語，不過書緯起初回到台灣生活，語言似乎曾經讓書緯帶來一些困擾：「當我說不好或是聽不懂某些詞語的時候，旁邊的人就會笑我，不過也會解釋給我聽啦！」台灣夜市美食雲集，長年在美國生活的書緯又鐘情哪些台式地道美食呢？「我很喜歡臭豆腐、豬血膏，還有火鍋，不過不敢碰大腸類的。可是，每個台灣人都說這個超好吃的！我就是不敢。」我就忍不住蹦出一句：「這就是半個『老美』嘛！大部分外國人都不敢吃內臟。」眼看書緯滿臉疑惑，猜到他應該不明白我的意思，跟他解釋之後，他就笑笑說：「See！這些詞語我就會不懂。」

林書緯透露自己最喜歡吃臭豆腐。（黃寶瑩攝）

經過這4年在台灣奮鬥後，書緯除了說得一口流利國語外，他在台灣SBL的成績也越加進步。從以往殺入季後賽在準決賽失利，到今季拿下總冠軍，希望他與球隊在衛冕之路繼續努力。

希望書緯下年繼續有好成績！（黃寶瑩攝）

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