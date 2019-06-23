【女籃】方芷茵沉寂中的掙扎　「是因為自己沒有恆心」

完場後，方芷茵手提背包，一心只想要奪門而出，勉強的笑了笑，「我打得好差，你問我的隊友吧。」

當天大專開季冒著險也要復出，只不過是術後的5個月，方芷茵可以說是挺任性的；至今差不多一年，她反而笑說沒有當時般「Tough」，也沒有當時預期的好狀態。

運動員的身體本來就是最大的本錢，受傷就等於要重新開始，過程並不容易。（張倩儀攝）

「今年又要做起手王，命中率不高也要射。」當時她笑說自己連籃板都不能搶，只可以在留外圍，斷掉的前十字韌帶一度讓她只剩下射球的技能。傷癒復出也一直沒有停過腳步，大專過後就是女甲開季，雖然沒有大專時般綁手綁腳的，身體也重新適應強度，但表現卻還是回不去。

最近對上南華的一仗，感覺方芷茵的手感漸熱，兩球三分，也許對一個射手來說平常不過，「有一場零分我也試過，上陣時間不少，只是自己不夠。」毫無進賬，對射手來說卻是特別不好受。今季聯賽狀態不好，自己比誰都了解，「現在已經是On season，練球多了感覺自己就不用做物理治療，但的確腳步和反應都慢了很多。」

要打入籃下，起初大概還有點害怕。（張倩儀攝）

方芷茵也笑言籃下有馬丹鳳，跑的有周敏，自己好像只會射波，一度有點迷失找不到自己。（張倩儀攝）

「今場算比較好嗎？」我問。

「兩球三分，只是自己應該做到的事，沒有特別開心，是應該的。」她說。還是不滿意，受傷前的自己是甚麼樣子已經不重要，但康復後自己花了多少心思去建立一個新的方芷茵？

「下季吧」一切都推倒重來，要練球，練肌力，練體能，看來完了這一季方芷茵要比「On Season」更忙。（張倩儀攝）

「口中說著好想好想，但⋯⋯行動上卻又沒有很努力。」方芷茵笑說。「不能賴，不是因為傷，只是因為自己沒有恆心。」人之常情，當自己漸回軌道，就會覺得可以放鬆下來，到後來才發現自己遠遠不夠，「其實只是想讓人覺得，方芷茵還能打球，不是因為受傷就變打『退休波』，我也想打得更有火。」如果覺得自己的籃球路還未到終點，只有一個方向，就是更努力的走下去，想還簡單實踐卻很難。「數據不好，心態不行，卻很想繼續打回以前的狀態，打得像一個當季球員。」

「下季吧！」給自己一個目標，眼見即將要完季，但完季才是一個開始：「下年想要更煥然一新。」希望這一次不只有「想」，而是「一定要」。