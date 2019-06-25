【女籃】完季前最後一擊　安邦全場佔上風挫警察

季尾的賽事每場都影響初賽的最終成績，前段班的爭入四強，贏得一場得一場，榜尾球隊則為護級力爭上游。現錄一勝的安邦形勢較警察「穩陣」，皆因警察仍未開勝利之門，若今場再添一負就很大機會降班。 首節打出優勢的安邦，第三節陷入隊犯問題，警察借機以罰球追分，但到第四節錯過良機被安邦再度拋開，最後以36：58不敵安邦。

今場（25日）對上安邦可說是警察的「最後生還機會」，但面對同樣的慢熱問題。起手次數少加上把握力尚欠，首節被黃鳳川和胡心頤各射入一球三分仍無力反擊，其中趙嘉渝帶過半場就三分命中先聲奪人。陳穎君和郭芷菁嘗試鏟入內線放籃，內有陳愛華補籃，但一度被對手拋離，張婉珊三分命中首節仍以7：23落後。

安邦上半場打出優勢，但下半場一個隊犯問題就讓警察有機可乘。（張倩儀攝）

安邦的內線一貫有身高優勢，加上外圍發力奠勝。（張倩儀攝）

第二節比數一度靜止，雙方的手感欠奉，經調整後安邦再發力，麥凱琪表現亮眼，衝搶籃板後還多次突破入內放籃得手，外圍亦有方芷欣射入三分。

警察奮起追分，陳愛華壓入籃下，零度有郭芷菁捕位，盡力各人板斧，但仍以20：33落後13分。

陳愛華第三節把握到罰球，一度助球隊追至只有6分。（張倩儀攝）

換邊後，吳燕華和趙嘉渝互送一球三分；另外安邦的防守雖然嚴密，但犯規問題也增加，第三節未過半就已經隊犯滿；警察多次博到罰球，郭芷菁和陳愛華的罰球將比數收窄至只有6分的差距，第三節追至33：39。

+ 7 + 6 + 5

危機迫近安邦每球都處理得更小心，趙嘉渝博到「And1｣ ，再有何冠欣上籃得手。警察錯過了最好的反擊機會，雖然不論籃板還是進攻都非常積極，但未能完成攻勢則是最大的問題；安邦見勢拉開比數，胡心頤兩度急停射入中距離，安邦得分上給入無人之境，最後以58：36拿下第二勝。