【NBA】勒邦占士為行李箱品牌拍廣告　提及開設學校回饋家鄉

勒邦占士去年於回饋家鄉，開辦「I Promise School」學校提供學額兼還會資助學生校服、交通以至未來唸大學的費用。 近日這名NBA球星於行李箱品牌RIMOWA的「Never Still」宣傳片中亦有提及此校舍的寄望，事實「I Promise School」5月時再獲100萬美金資助興建體育館，加上今月初首度加入游泳課程，可見勒邦占士的公益事務決心相當堅定。

勒邦占士為行李箱品牌拍廣告。（公關提供）

縱使季後未見勒邦占士身影，這名湖人球星亦行程滿滿。除了正在拍攝電影《太空也入樽2》（Space Jam 2），他亦參與拍攝世界知名行李箱品牌RIMOWA 120周年紀念廣告「Never Still」，成為系列中首段故事主角。短片講述勒邦占士從四處奔走的旅程孕育人生閱歷，成就他的殿堂級地位。這名NBA巨星的閱歷，除了閃閃輝煌的籃球成就，片中亦提及他去年開辦的「I Promise School」。

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勒邦占士在俄亥俄州城市Akron出世及成長，於家鄉開設「I Promise School」，為了幫助貧苦學生。入讀占士這所學校的學生會有多項資助，包括免學費、免費校服、免費單車及頭盔、兩英哩內免費交通、免費早午兩餐及零食，學校還會為學生家庭提供食物及就職援助。今年5月初，勒邦占士更宣布獲「Dick's Sporting Goods Foundation」100萬美金資助興建體育館，目的讓學生有安全的環境學習及玩耍。此外，今月初學校亦加設游泳課程，強身健體之餘亦希望學生增添求生技能。