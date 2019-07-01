【NBA】杜蘭特與K艾榮勢投布魯克林　塞爾特人羅致獲加取代

踏入7月，NBA的轉會市場立即有不少大動作。勇士的杜蘭特（Kevin Durant）早前選擇跳出合同，提早成為自由身球員，他的去向當然是外界的焦點所在。《ESPN》記者Adrian Wojnarowski透露杜蘭特將會加盟布魯克林網隊，與同樣自由身加盟的K艾榮及迪安帝佐敦，合組「三巨頭」。

杜蘭特在早前決定跳出合約，放棄勇士來季的3150萬美元合約，隨即成為不少球隊的羅致目標，只要有球隊向杜蘭特開出4年1.64億美元的合約，便能夠取得該名30歲的全明星球員。杜蘭特與經理人在紐約討論未來去向後，決定以自由身加盟籃網，但杜蘭特在總決賽時觸傷阿基里斯腱，未知來季能否披甲。

塞爾特人的星級控衛K艾榮（Kyrie Irving）亦跳出合同，投身自由市場，有傳他將加盟湖人，與勒邦占士再度聯手，不過K艾榮與籃網會面後，雙方一拍即合，據報以4年1.41億美元的頂薪合約，加盟該支布魯克林球隊。另外，中鋒迪安帝佐敦（De’Andre Jordan）亦據悉將加盟籃網，與艾榮及杜蘭特組「三巨頭」。

K艾榮與杜蘭特來季勢投布魯克林，首度合作。（Getty Images）

籃網來季新「三巨頭」（按圖放大）

K艾榮勢離開塞爾特人，綠軍當然不敢怠慢，據該名《ESPN》知名記者透露，塞爾特人勢以4年1.41億的頂薪，羅致黃蜂控衛甘巴獲加（Kemba Walker），取代K艾榮的位置。

塞爾特人希望與黃蜂交易取得甘巴獲加，取代K艾榮。（Getty Images）

另一方面，與艾比迪、賓施蒙斯及夏里士合組76人「四巨頭」之一占美畢拿（Jimmy Butler），據報將被交易至熱火，而夏里士則決定留效76人。雖然占美畢拿勢將離隊，但76人仍有望保持「四巨頭」陣容，因為塞爾特人的中鋒賀福特（Al Horford）盛傳將以4年1.09億美元的合約加盟。

76人「四巨頭」之一的夏里士（左）與占美畢拿（中），來季將有不同去向。（Getty Images）

部分焦點球員來季去留（按圖放大）