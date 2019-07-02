【女籃】七喜迎難而上絕地反擊　半場大打反擊戰挫安青

本地女子甲組季後賽正進行得如火如荼，繼偉邦在上周五（28日）擊敗福建齊齊並列榜首後，七喜在周二（2日）迎戰季初曾擊敗過的安青，首節因手感欠佳被安青以快攻拉開落後9：20。 不過七喜主力黃嘉汶及黃伊琳在第2節開始以三分線為球隊打起士氣，氣勢如虹的她們扭轉局勢反敗為勝，以73：63力挫安青，以6分暫列榜首。

賽前七喜以第2名殺入季後賽，所獲配分為3分；安青則以初賽第3名晉級，挾住2分入季後賽。兩軍在女甲聯賽初賽揭幕戰曾經對壘，當時七喜以64：58些微差距獲勝。

為一報聯賽不敵之仇，安青一開波入局甚快，尤其她們聯防令七喜失誤，乘勢由古芷程、唐曉蕾接連打以快攻得分，打出一波7：0攻勢領先七喜。

安青的張華倩（右）為球隊控球推進節奏。（任祉羲攝）

唐曉蕾（右）在安青落後時挺身而出，可惜未能助球隊扭轉局勢。（任祉羲攝）

反觀七喜眾將表現未在狀態，除了被夾擊出現失誤時，主力黃嘉汶的三分外投手感欠奉，首次3次起手均未能中鵠，即使因安青過早隊犯已滿博得罰球，可惜罰球手感同樣欠佳。七喜的陣地表現在首節明顯欠佳，即使有機會轟入籃底有空位上籃還是久缺把握力，令七喜在首節以9：20落後安青。

黃嘉汶（右）在首節手感及罰球把握力未算好。（任祉羲攝）

黃嘉汶（右）在第二節始找回三分球手感，與黃伊琳聯手發動攻勢力追至35：40完上半場。（任祉羲攝）

不過七喜經過首節適應節奏後，由黃嘉汶與黃伊琳在第二節大爆發，二人單節合共命中5記三分球助球隊收復失地，加上在隊友掩護下，黃嘉汶把握機會突破切入上籃得手，個人貢獻16分助七喜在第二節狂追26分。

至於安青表現開始下滑，在禁區縮窄防守方面補位未夠奏效，加上七喜乘勢而起，令她們備受考驗，幸有唐曉蕾挺身而出在中距離跳投及切入得手，助球隊以40：35保持領先優勢完上半場。

黃嘉汶（左）今場在第2節開始大爆發，個人狂轟34分助七喜拿下勝仗。（任祉羲攝）

盧曉芳（中）在上半場尾段碰撞受傷，離場治理後於下半場繼續落場作戰。（任祉羲攝）

易邊之後，七喜推快比賽節奏以打亂安青進攻節奏，藉以消耗安青眾將體力。安青為了阻止七喜快攻得手在防守端施壓，可惜造成陸少蕋、黎靜妍等人受個犯纏身。

七喜在第3節中段更憑周凱彤、黃嘉汶及黃慧芝一口氣以快攻連追6分將比數追至45：44為她們首次反超前。安青見七喜氣勢如虹，立即叫暫停調整節奏，不過七喜暫停後攻力未減，黃嘉汶再命中三分球進一步拉至48：44，不詔唐曉蕾立即以三分球還以顏色。

在黃嘉汶命中三分球後，七喜後備球員不禁拍掌慶祝。（任祉羲攝）

七喜打起氣勢，黃嘉汶在攻守再次發威，助球隊以65：50完第三節，安青的陸少蕋在尾段五犯離場，令她們籃板方面缺少一助力。七喜在末節進一步拉開比數，黃嘉汶在三分線發炮、周凱彤趁安青欠缺內線防守力下頻頻在籃底得分，加上安青在第4節開始2分半鐘後隊犯已滿，令七喜屢次從罰球線得分，將比數拉開至73：63完場，七喜全取3分，在季後賽的單循環賽中以6分暫列榜首，下場將於本周五（5日）火拼偉邦。