【學界馬拉松】男拔萃半場反擊挫寶覺　奪今季首個冠軍吐污氣

在經過11天的激烈競逐後，全港學界籃球馬拉松2019終於在周六（6日）決出最終王者！衛冕的拔萃男書院經過8強、4強驚險脫穎而出後，在決賽與去年在九龍區D1 A Grade決賽擊敗他們的寶覺中學爭奪冠軍殊榮。 男拔萃在初段被寶覺的蔡再南不斷切入得手，幸有葉文俊、高金衛拉開防守注意令陳仲儒及劉俊鴻突破得手，寶覺的劉子軒雖憑三分球穩住戰局，可惜寶覺已被打亂陣腳，男拔萃最後以26：19勇挫寶覺，成功衛冕馬拉松兼奪得他們今季首個冠軍完結賽季。

男拔萃今季在各項大賽均失利而回，在九龍區D1 A Grade賽、全港學界精英籃球賽、全港學界籃球邀請賽均以亞軍作結。來到今季最後一個學界賽事，男拔萃為了以冠軍作結，他們在32強、16強、8強、4強戰過關斬將，殺入決賽再次面對在九龍區決賽的對手寶覺，他們雖然在防守上未能牽制住蔡再南突破切入，加上何旭峰剷籃得手兼射入「And-1」，令寶覺一度領先5：2。

蔡再南（中）今場不斷切入突破得手，惜未能助球隊獲勝。（任祉羲攝）

郭軒男（右）具速度擅抄截，可惜他偷波後快攻反擊被男拔萃劉俊鴻（左）回防干擾。（任祉羲攝）

不過男拔萃沉着應戰，在李翶亨、葉文俊、侯潭鋒於外圍傳球，拉開空間讓劉俊鴻在三分線放冷箭追平5：5。雙方隨後互有攻守，不過蔡再南在尾段因左腳扭傷，暫時離場治理，不過寶覺仍以8：8平手完上半場。

劉俊鴻（右）與陳仲儒（左）在球場上合作無間。（任祉羲攝）

蔡再南（右）在上半場尾段因拗柴離場，需暫時離場治理。（任祉羲攝）

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在馬拉松賽事上、下半場共20分鐘的賽制，下半場兩隊更是將節奏推得更快，經過緊急治療後，蔡再南即時出場與王健朗為球隊守好防線之餘，加上他飛身上籃再次為球隊以10：8取回領先優勢。不過男拔萃後勁甚強，除了有葉文俊繼續衝擊內線，還有陳仲儒、劉俊鴻在寶覺防守陣式散渙時偷波快攻得手，以22：17領先。反觀寶覺在下半場被男拔萃防守逼得未能在籃底取得多太甜頭，欲從三分線得手惜被干擾未能把握。最後男拔萃勢如破竹，以26：19擊敗寶覺，成功衛冕馬拉松冠軍，陣中陳仲儒更獲選為MVP。

在蔡再南因傷影響表現，葉文俊（右）隨即把握機會轟入籃底。（任祉羲攝）

陳仲儒（左）今場切入突破建功，亦在外投助球隊拉開比數，令他榮膺MVP。（任祉羲攝）

在完場哨聲一響，男拔萃眾將互相擊掌、擁抱慶祝，與寶覺在旁的失落形成對比。其實，這也是無可厚非，畢竟這是男拔萃等待了10個月以來的冠軍，今場贏波功臣之一的劉俊鴻笑指不用以「四亞王」為他最後一年學界生涯作結：「今場大家都很專注，進攻方面有耐性而且防守集中，自己都忍耐脾氣。」

在完場一刻，男拔萃球員興奮得跳起慶祝。（任祉羲攝）

全港學界籃球馬拉松冠軍：拔萃男書院。（張倩儀攝）

其他獎項得主：

男子組成績：

冠軍：拔萃男書院

亞軍：寶覺中學

季軍：張振興伉儷書院、中華基督教會桂華山中學

女子組成績：

冠軍：協恩中學

亞軍：中華基督教青年會中學

季軍：裘錦秋中學（葵涌）、漢華中學

最有價值球員

女子組：劉芳盈（協恩中學）

男子組：陳仲儒（拔萃男書院）

女子最佳籃球員

陳欣汶（協恩中學）

劉芳盈（協恩中學）

吳欣潼（協恩中學）

陳穎欣（中華基督教青年會中學）

陳諾言（中華基督教青年會中學）

男子最佳籃球員

陳仲儒（拔萃男書院）

劉俊鴻（拔萃男書院）

劉子軒（寶覺中學）

蔡再南（寶覺中學）

鍾樹培（中華基督教會桂華山中學）

三分神射手

女子組：陳樂如（浸信會永隆中學）

男子組：柯冠宇（聖若瑟書院）