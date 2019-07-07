儘管球迷常常說忠誠最重要，建隊球星最好終生只效力一隊，但口裡說不，身體卻很誠實，每到7月自由市場重開時，往往看到球星轉會改披戰衣便最高興。 文：邱益忠

隨著K湯臣（Klay Thompson）及杜蘭特（Kevin Durant）先後在NBA總決賽受傷長休、挑戰三連霸失敗以及KD抽身而去（或功成身退）後，勇士霸權似乎要劃上短暫的句號。這讓不少強隊深信，只要在7月招兵買馬成功，隨時一嘗冠軍滋味，而剛剛替速龍拿下建隊24年的兩屆FMVP尼納特（Kawhi Leonard），正正是每隊希望夢寐以求的良才。

本來筆者以為速龍衝冠成功，會加深尼納特留隊的意欲，始終維持原班人馬作戰，衛冕的機率不低；其次才是返家鄉LA。而我一直深信，即使尼納特返家鄉也只會選擇披上快艇隊的戰衣，而非紫金軍團的華麗衣裳，原因有二：

尼納特（左）和保羅佐治都是攻守出色之人，加上比華利可構成出色的外線防守。（資料圖片）

（一）以尼納特當今天下第一的實力，以及機關算盡的舅父Dennis Robertson在背後「提點」，怎會願意由一哥變為三哥？

（二）若果尼納特在20多年前的NBA出現，我相信他到退休時也只會披上馬刺戰衣，只是時代變了，他的決定必須通過背後團隊同意；但同時更相信團隊相當尊重尼納特，不會要他「加入」超級球隊，尼納特要的是「建立」。

2020主要自由身球員（按圖放大）

+ 7 + 6 + 5

去年筆者說過，「大帝LeBron James的目標很『簡單』，只要在4年合約內，帶領湖人奪得至少一次冠軍，便已功德圓滿。如果他帶領三隊不同球隊登頂，以及率領湖人追平甚至超過綠軍的總軍軍數目，大家又會否認同他是GOAT?要留意的是，NBA、NFL、MLB及 NHL史上從來沒有球員能夠代表3支不同球隊贏得MVP。」

【博你體︱邱益忠】複製碧咸成功路 大帝占士為第二代打拼！

尼納特效力一季速龍後，奪得總冠軍後即離開，可算是開創先河。（資料圖片）

筆者那時沒想過（相信LBJ也是），竟然會有第二個FMVP級數的球員，可以有望達到此成就，而他不是LBJ的未來隊友，而是永遠對手尼納特。以往從沒有球員贏得FMVP便立刻轉會，頂多是籃球之神佐敦於1997/98球季為公牛贏下第二次三連霸後宣布第二次退休，尼納特作為史上第一人，為歷史立下先今，他說明球星也可像僱傭兵一樣，愛打邊隊就打邊隊。

勒邦占士招攬到安東尼戴維斯後，他效力的湖人保留了去季主要陣容，主要簽入吉辛斯及丹尼格連。（資料圖片）

或許大帝LBJ很納悶，為何拋出「兩年內球隊就是你的」的豪言後，依然吸引不了尼納特？其實想想你已經34歲，而且第一個冠軍靠與老友韋迪（Dwyane Wade）組巨頭，第三個冠軍得益於賽會判決（格連停賽）拖到Game 7，而且去季中一個「屈尾十」迫管理層清算年輕球員，早就不是值得人尊重的大哥；想要第四冠還要「扮大佬」，不是人人買你怕。

連續三季錄得平均大三元的韋斯⺊克（Russell Westbrook）寫下歷史，卻同時埋下老友保羅佐治（Paul George）決心跳船的種子，有時候不要問 “Why not both？”，反而想想為什麼不（Why Not）放棄個人榮耀，好好為冠軍打拼？可能是史上最好兼最遷就自己的好拍檔移情別戀，韋小寶，不要怨，太遲了。

雷霆在韋斯保克及保羅佐治雙星在陣下，未能在季後賽作突破，以後者換來加連拿利及多個選秀權。（資料圖片）

可愛和PG13聯手，相信在今天之前都沒有人聯想過，然而大家都認同這兩位攻守兼備且打法毫不自私的球星「合體」，將會帶領本身以工兵為主的快艇隊成為冠軍大熱，很多人都忽略了，球隊教頭正正是在2008年帶領綠軍登頂的李華士（Doc Rivers）。

可愛＋PG＋比華利（Patrick Beverley）三人，將會為聯盟帶來久違的纏鬥式防守，如果有機會底薪簽來伊古達拿（Andre Iguodala，估計會被灰熊放棄），快艇的冠軍夢將更加穩固。

現時球迷不喜歡絕對皇者，而是喜歡鋤强扶弱的羅賓漢，他們想看到尼納特及保羅佐治幫助成軍49年的快艇打破奪冠荒，而非湖人以17冠追平綠軍、或勇士六奪冠軍的悶蛋場面。

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】