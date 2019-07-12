【邱益忠】兄弟波大勝Fantasy籃球　夏登＋韋斯保克追擊大帝占

曾經說「不玩fantasy籃球」的大帝占（LeBron James），在季後賽未有露面後過了一個fantasy的暑假，原因是湖人終於換來了明星中鋒戴維斯（Anthony Davis），再在自由市場簽下很適合「大帝體系」的球員。所謂「大帝體系」的球員有3種：3D球員、控傳出色的老將、以及願意當三弟的明星球員。

3D球員

能夠簽下3位聯盟少數的3D球員，而且是每一支志在奪冠都期望簽下的Avery Bradley、杜德利（Jared Dudley）及D格連（Danny Green），若再把一哥伊古達拿簽下，這套陣容的防守深度將會變得更恐怖。作為御前帶刀護衛，相信大帝占很滿意有這3人護駕，無論是三分火力還是防守功架，都比騎士時代的迪拉維杜華（Matthew Dellavedova）及Iman Shumpert有過之而無不及，卻未必不上熱火時代的巴迪亞（Shane Battier）及雷阿倫（Ray Allen）。雷阿倫給大眾印象是超級純射手，卻未有太多人意識到他的單對單防守也是上乘水準。

「大帝」勒邦占士來季將與安東尼戴維斯聯手。（資料圖片／Getty Images）

湖人簽下D格連（Danny Green）、Avery Bradley及杜德利（Jared Dudley），相信占士很滿意有這3人護駕。（資料圖片／Getty Images）

湖人來季陣容（按圖放大）

+ 11 + 10 + 9

控傳出色的中世代/老將

基本上大帝占不需他的控衛達到明星水準，在大帝身邊的控衛亦不用奢望有機會成為明星球員，但你有的是奪得總冠軍的機會（艾榮是唯一例外例子，但事實上他更多是負責搶分的角色多於組織攻勢）。

所以重簽前明星球員朗度（Rajon Rondo），戰力上已經比熱火時代的查莫斯（Mario Chalmers）穩健得多。最重要的是朗度不但可激活塘鵝攻擊模式，把AD+表妹的威力完全發揮，也可助後備球員盡早融入賽事，底薪簽回朗度，絕對超值！

朗度不但可激活塘鵝攻擊模式，把戴維斯和吉辛斯的威力完全發揮。（資料圖片／Getty Images）

願意當三弟的明星球員

以往在熱火及重回騎士的年代，大帝占成功遊說速龍前一哥保殊（Chris Bosh）以及木狼前一哥路夫（Kevin Love）願意「委屈」地在當打之年轉任三弟，當然回報是人人追求不到的總冠軍。嚴格來說，今夏湖人從自由市場找不到這種「一哥當三弟」用的角色，但如果放寬條件的話，因傷而導致威力減半且乏人問津的表妹吉辛斯（DeMarcus Cousins）是最貼近三弟的角色。相對以死亡五小的湖人，吉辛斯不用全場跑上跑落，無論是以正選還是後備上戰場，只要有朗度在場，吉辛斯就可以打得予取予求。

吉辛斯最貼近三弟的角色。（資料圖片／Getty Images）

正當湖人及快艇劍指總冠軍之際，每年都要做Big Deal、位位球員都想要的火箭繼2017年後再次引入MVP球員，把與夏登（James Harden）不和的CP3、2024年和2026年的首輪簽送往雷霆，並互換2021年和2025年首輪權，換來另一位MVP——當打的韋斯保克（Russell Westbrook）。

有留意開筆者專欄也知道，當初我不太看好CP3+夏登這對雙人組，原因是辛辛苦苦由第六人化身為超級巨星的夏登又怎會願意分享一哥位，而作為前輩的CP3又未老到退位讓賢去做輔助角色，入到西岸決賽已是超過預期效果。

韋斯保克和夏登曾在雷霆做過3年隊友，其中2012年殺入總決賽，終以1：4不敵占士帶領的熱火飲恨。（資料圖片／Getty Images）

韋斯保克和夏登曾當過三季隊友，也嘗過在總決賽失敗的滋味，這次重聚時大家不是當年的年少孖寶，而是得到MVP認證的超級巨星，球迷總會盲目相信，感情深厚的兄弟波會更近總冠軍吧。

史上球權使用率（USG，為一個球員在場上時處理的球權數，佔球隊的球權數的比例的估算值）排名最高頭兩位是誰？就是說2016/17球季的韋斯保克（41.65%）及上季的夏登（40.47%），而史上首10位有4席位由兩人均分...難怪大家都說火箭在豪賭。

韋斯保克和夏登球權使用率均極高，兩人合作是豪賭？（資料圖片／Getty Images）

34歲的CP3未來三季的合約是3,850萬美元、4,135萬美元及4,421萬美元，要他自動放棄機會較少（除非為了總冠軍而在今季抱大帝占的大腿），唯有看看雷霆會否再用他及2024年和2026年的首輪簽，換給意欲在季中換換手氣的球隊。和CP3人工相若的球星包括咖哩仔（4,023萬美元）、禾爾（John Wall，3,780萬美元）、格芬（3,423萬美元）等，但我感到綠軍有機會用美國隊長希活（Gordon Hayward，3,270萬美元）去博一博。

基斯保羅與夏登合作兩季，未能為火箭帶來總冠軍。（資料圖片／Getty Images）

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】