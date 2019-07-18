【NBA】雷霆基斯保羅留隊開季　12月再找新東家甚至留足全季

雷霆今夏進入重建期，先後送走保羅佐治（Paul George）及韋斯保克（Russell Westbrook），換來基斯保羅（Chris Paul）及多個選秀權。 本身有意放走CP3的雷霆，似乎有意暫緩交易計劃，等到更佳時機才再度尋找交易對象。

雷霆自以韋斯保克換來基斯保羅及數個選秀權，但CP3仍有3年1.24億美元合約，對進入重建期的雷霆來說，保羅的薪酬太高，所以將他換來更多未來選秀權，是更實際的做法。

不過以現時的交易市場而言，有能力吞下保羅合約的球隊不多，除鷹隊外，還有可以動用交易特例的勇士及獨行俠。

基斯保羅被送到雷霆。（Getty Images）

有傳雷霆將會留住保羅到開季後。（Getty Images）

不過，美媒認為上述3隊無意或無需要得到保羅，所以就算雷霆與CP3團隊一直通力合作，至今仍是未能找到合適交易對象。

有指雷霆有意改變策略，34歲的保羅將會留隊至開季，等到12月15日，當季後自由身可以加入交易提案內，才再次尋找交易對象。

現時有能力得到保羅的球隊不多。（Getty Images）

雷達實際戰力不弱

雙方陣營都相信CP3留隊將對大家都有利，有指保羅更有可能留足一個球季。雖然爭標力大減，但加利連尼、阿當斯及舒路達的基本陣容戰力不弱，為CP3提供了競爭環境。雷霆從火箭得到CP3外，還有2個未來首輪選秀權及另外兩個選秀權。

雷霆有力殺入季後賽之餘，他們在保羅佐治及韋斯保克的交易中，已得到了8個未來首輪選秀權，據他們與熱火及快艇的交易條款，他們有可能得到最多15個首輪選秀權。再加上他們現時的戰力，至少今季不用「Hea打」爭第尾，CP3留隊又可成為新秀控衛阿歷山大（Gilgeous-Alexander）的「導師」，所以暫緩交易，甚至擱置對雷霆及CP3都不失為一件好事。