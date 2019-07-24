【NBA】Jordan Brand贊助塘鵝新星威廉臣　傳每年贊助過千萬美元

威廉臣今夏成為選秀狀元，新球季將為塘鵝披上球衣，開始其NBA生涯。 未正式開始其NBA生涯，威廉臣已成富翁，周三（24日）在instagram宣布加盟Jordan Brand，美媒指贊助費每年過千萬美元。

「能成為Jordan Brand家庭的一份子，感覺十分榮幸」，威廉臣於聲明中說：「我自少就夢想打入NBA，能像米高佐敦一樣在聯盟留下足跡，有他歷久不衰的影響力。他是我敬仰的運動員之一，我真的不能形容成為Jordan Brand一份子，我有多興奮。」

威廉臣成為Jordan Brand成員之一。（圖片由公關提供）

塘鵝今夏選秀得到了威廉臣。（Getty Images）

美國傳媒指雖然雙方都沒有公布贊助合約的內容，但有消息人士指Jordan Brand這份複數年合約，這名新秀每年可收到過千萬美元贊助費。Jordan Brand總裁Craig Williams說：「我們也非常興奮Zion能加入到Jordan Brand大家庭。他在場上的表現不可思議，展現出來的天賦和激情幾乎不可阻擋。我們期待在今後的的日子裏，與他建立愈來愈緊密的合作。」

威廉臣指自己為成為Jordan Brand一員感到榮幸。（Getty Images）

Jordan Brand召全員大會宣布

Jordan Brand亦召開了員工大會，公布「體育怪物」加盟的消息，並宣布短期內會開始「數碼宣傳攻勢」。在聯盟有67%球員為Nike贊助的環境下，這間運動巨擘一直都計劃為旗下的Jordan Brand注入新血，Jordan Brand贊助聯盟中有7%的球員。

韋斯保克（Russell Westbrook）及基斯保羅（Chris Paul）現時為Jordan Brand最出名的球星，威廉臣勢成下一代品牌Icon人物。