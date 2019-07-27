【Red Bull 3X3】Mission Boys的最大任務　蘇伊俊以生命影響朋友

長洲北帝廟遊樂場的籃球火比陽光更猛，皆因烈日當空的周末，有一大班熱血的男生正爭奪Red Bull Reign三人籃球賽的16強席位。

男子的36隊分為6個組別，每組最高分的兩隊以及四隊澳門隊將會晉身16強，其中蘇伊俊領軍的Mission Boys順利出線殺入16強。球場上不乏甲一球員，明星的陣容可是不易應付；但見Mission Boys其餘三人都是素人球員，而且在對壘甲二冠軍隊建龍飛馬班底「被選中嘅細路」時，證明這並不是「蘇伊俊朋友隊」般簡單。比賽戰至最後51秒，10：10平手的局面被郭家威的三分球打破，再上籃得手，最後以13：10「救全家」。

「好型喎最後一球三分。」我笑說。身後傳有一陣「嘩」的和應，「時間到了一定要射，還好有射。」郭家威擦著汗笑言，Mission Boys憑郭家威的最後三分，擊敗來年甲一的升班馬拿下一勝，但勝負始終不是他們的首要「任務」。

郭家威本是一位中學體育老師，賽前準備就是帶自己的學生到街場打球。（張倩儀攝）

「Mission Boys的來由，噢我又要再說一次！」蘇伊俊跟身旁的兄弟說，「每次對手都不同，所以我們的Mission都不同：可能對手強一點，mission就是輸少過三十分，有時候會是贏多一點或是後備可以出多一點。」每一場比賽，他們都會有一個任務、目標，一班兄弟一起去追，就是Mission Boys的核心價值。「Boys呢⋯⋯只是因為我們成立的時候還是Boys哈哈。」蘇伊俊笑著和隊友對看，他們附和道：「現在可以轉uncle，只是心態要保持年輕，好像I Love You Boyz一樣。」

你一言我一語，不自覺透露出這群男生已經由「Boys」的年代經歷到「Uncle」，「一起打球，我想沒有二十年都有十五年吧，都是中學、大學認識的朋友，私人聯賽都有打⋯⋯雖然未拿過冠軍。」蘇伊俊為球隊代言，一字一句感受到他的投入和興奮，「這一次（RedBull三人籃球比賽 ）是快樂籃球，贏到固然好，但主要想想團結一班老朋友打球。」

「蘇伊俊朋友隊」不是因為球都在他手上，而是他是球隊的靈魂人物，帶着大家前進。（張倩儀攝）

轉過身，衝口而出問了郭家威一句：「有沒有想過這就變成了『蘇伊俊朋友隊』？」他想了想，「每隊球隊都要有一個靈魂人物去牽頭，而他就是那個人。」大概沒有他，這個籃球兄弟班也未必能維繫15年，「很感謝他能保持這樣的精神狀態，在他身邊也受影響很多，不能偷懶。」他笑說其實蘇伊俊並不只有外貌、身材和場上的表現可看，背後為他們所做的比大家看到的多太多，「不論是球隊還是保自己都是well prepared的。」接着說：「好佩服他的精神毅力，他六點鐘起床，但不是上班而是晨操再上班。」以生命影響生命，他成功讓朋友都沒有藉口懶。

口中滿滿的感激，大概是因為年紀大了，籃球的熱情會因時間而減退，但Mission Boys這一隊，讓這班「Uncle」有一個奮鬥和流汗的理由。「自己是中學老師，加上大家都有工作，要抽時間打球有一定難度，但球隊是讓我保持籃球火最關鍵的一件事，很重要。」長大後再沒有原因去熱血，Mission Boys成功進化到「Mission Uncle」，能再延續到以後才是他們最想做到「Mission」。

最後的三分球和上籃奠勝，Mission Boys順利出線。（張倩儀攝）