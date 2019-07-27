【Red Bull 3X3】煙火般一瞬即逝的MVP　胡俊豪的終生副業

這個周末，長洲街場聚集大班籃球人，儘管太陽燒紅了石屎地，多留一會都覺得身上的肉快被煎熟，也無減他們對賽事的投入程度。今日（27日）Red Bull三人籃球賽拉開序幕，男子組36隊分途爭奪16強席位，只為給自己一個理由多留長洲一天。

順利出線的其中一隊HOLA，中午以5：15不敵康仁維肝。面對甲一陣容的對手，HOLA有點招架不住，康仁維肝的梁嘉顯狂轟三分，加上蔡龍德內線接應，只能大比數落敗。甲一熟悉的面孔以外，HOLA隊中的他讓我一眼望去就覺得有點眼熟，再三細看才認出是久別的胡俊豪。

很久沒有見到面孔，MVP光環後就「息影」了好一會兒。（張倩儀攝）

2015年暑假的大專邀請賽，理工大學於麥花臣中封王，胡俊豪個人攻入5球三分球，帶着最有價值球員的光環畢業，結束學生球員的生涯。「好久不見，怎麼當年拿完MVP就消失了？」我笑問。「工作呀。」他也笑了。

現職入境處的他並沒有放下籃球，效力乙組華星，也活躍於紀律部隊的賽事中。「沒有以前那麼常規的訓練，其實自己懶惰了許多。」踏入社會將近4年，一直都在平衡籃球和工作，只因胡俊豪清楚自己還很喜歡籃球。「以前打球打得多，有過厭倦的時候，現在卻想把握機會打。」所以，他看到有比賽就會自發報名和組隊。

因為工作關係，不能再像以前般毫無保留的打球。（張倩儀攝）

胡俊豪當年大專的最後一役射入5球三分球，帶著MVP的榮耀告別學生賽場。（張倩儀攝）

籃球曾經是胡俊豪的全部，給了他讀書機會，也成就了現在自己，「學生時代，一星期5、6天都是在打球，甲二加上大專；現在不像以前讀書可以自己安排時間，上班佔了大部分時間，放工也累」。生活令他和籃球漸行漸遠，籃球退居第二位，工作才是第一：「老實說在香港什麼都是說錢⋯⋯」前途和愛好，你會怎麼選？

現在有機會報比賽都會想把握機會，和打球的同事組隊參賽。（張倩儀攝）

「我真的不想說籃球只是消遣，因為還是很愛，只要能打到都一定會打下去。」至少這個感覺是他肯定的。聊天的過程中，只有說起當年，他表情顯得特別陶醉，「以前的話……是精彩！挺喜歡以前做學生可以瘋狂打籃球，也只有學生時代可以這樣，才可以毫無保留的打籃球，現在……有包袱。」逼他二選一，以前的累但精彩的籃球日常還是現在快樂籃球的生活，毫無疑問是前者：「有目標你要自己奮鬥，以前看着自己打球會有進步有成長，目標就會再推高，就會有滿足感，一直去追的那感覺就是『正』！」

有如煙火燦爛的一瞬，完美、沒有遺憾的完結大專生涯，回歸現實生活的平實，還是會想念那時候的美好，只知道這不是句點。「新一頁吧。」埋頭工作的人生以外，籃球也是胡俊豪的畢生副業。