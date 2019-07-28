【邱益忠】從林書豪「失敗」　反思本土球員出路

不經不覺，連同今次到台灣「出巡」，已是第十個年頭。儘管得到人生首個NBA總冠軍，然而由於在季後賽出場時間加起來才32分鐘，「現實」一點的球迷對此不以為然，認為林書豪的冠軍認證有水份。 文：邱益忠

筆者不是盲目豪粉，但理性地想想，林書豪可以成為總冠軍球隊成員已是不容易的事情，何必太多批評。有波友亦對台灣媒體每逢林書豪上場便「大造文章」，感到厭倦，但筆者認為合情合理。試想想，如果我們18歲、2米10的「巨人」馬港燊未來有機會在NBA總決賽上陣，即使只露面一分鐘，也值得用頭版介紹。

林書豪在速龍奪得總冠軍，惟在季後賽出賽時間甚少。（Getty Images）

回說林書豪，30歲的他絕對有能力勝任任何NBA球隊的替補後衛，問題是當球隊薪金空間不夠的時候，空有實力也沒有用，正如甜瓜安東尼。

如果大家認為林書豪是失敗者，那你就真的失敗了。上年同期，筆者也撰文討論，林書豪在場外的商業價值堪比A級球員。單是成為內地節目《這就是灌籃》導師，估計帶來至少過百萬美元的收入。可是，場外的額外收入對林書豪來說，是保障，也是阻礙。

林書豪的父母均為台灣人，近年暑假休季都會訪台，今年亦不例外。（視覺中國）

我忽發奇想，假若林書豪今年夏天把握美國籃球隊出現退隊潮的機會，自動請纓加入陪練隊。若表現出色，相信或多或少提高NBA球隊與他簽約的機會。早在2012年，當時仍披上紐約人波衫的林書豪，已得到加入美國陪練隊的機會。難得良機，林書豪當時因傷患，無奈放棄，自此與美國隊戰袍愈拉愈遠。

每次出席活動都笑臉迎人發放正能量，但有苦自己知。林書豪坦言為來季前途懊惱，能否留在NBA仍未有定案。（視覺中國）

可是今時今日的林書豪，即使美國隊向他發出邀請信，他也不敢隨便加入。因為加入美國隊，等同得失中國球迷，大大影響大中華商機。而林書豪亦不會為了加入中國隊，而隨便放棄美國國籍。要利用世界賽這舞台去爭取NBA合同，想來想去無法行得通。事實上，林書豪每一步都要想得清清楚楚，自己的前途，已經不是一個人決定。

華人在NBA要克服身型不足，林書豪已證明經過高水平賽事磨練，也有立足之地。（Getty Images）

現時轉戰中國CBA或台灣SBL，對林書豪來說，太早了。據Sportando網站消息，俄羅斯強隊莫斯科中央陸軍對豪哥有興趣，如果沒法在NBA留下，轉戰歐洲已是最好選擇。

楊皓 （左二）日前已啟程前往美國，就讀籃球學校IMG Academy，筆者很期望他的籃球天賦會在那邊得到100%開發！（作者提供）

在台灣參加「等待的藝術」分享會時，林書豪直言：「在這個季後賽結束之後我就要展開亞洲的旅程。說真的我真的很不想來，因為在這六周的時間我每天都必須要帶著微笑面對大家。我要來跟大家分享一個總冠軍。但我不覺得自己配得上，我要來跟大家分享一個不知道是不是我想要的未來，說真的我覺得滿丟臉的。」

加入速龍隊後，林書豪坦言他有12至15場的比賽，可以決定他在速龍會有一個成功還是失敗的球季，可惜他命中率由鷹隊時的53.5%急降至47%，更曾連續射失17球三分波，這是他季後賽沒有太多上陣時間的原因。

18歲馬港燊（中）在加拿大經歷過一年半的訓練後，球技全面提昇，有力成為未來香港首席中鋒！

筆者不知道林書豪有沒有回歸NBA的機會，但他證明了亞洲人只要經歷了美國籃球訓練體系後，即使沒有絕對的身高，還是有機會在NBA立足。

本港13歲以下最出色球員之一楊皓 （Owen），日前已啟程前往美國，就讀籃球學校IMG Academy。筆者很期望他的籃球天賦，會在彼邦得到100%開發，成為香港新希望。至於18歲的馬港燊在加拿大經歷過一年半訓練，球技全面提升，一改以往在學界賽「太soft」的問題。如果未來三年繼續在加拿大磨練，絕對是香港籃壇之福。

當然，要送這些優質球員到國外升學，不是每個家庭都有力負擔，即使有力負擔，也未必希望孩子以籃球作為終生事業。

作者邱益忠介紹︰2010年開始在台灣《美國職籃》撰寫NBA專欄，及後又接受本港幾間媒體邀請，寫下籃球講下愛情，自封「愛情.運動專欄作家」搏君一笑。2016年加入亞洲運動及體適能專業學院（AASFP），一心為大眾推廣體適能行業資訊。

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】