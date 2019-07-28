【Red Bull 3X3】冠軍出爐！卓婷蘇尚瀛再攜手　殺入全球總決賽

一連兩天的Red Bull Reign三人籃球賽完滿結束，男女子組各決出冠軍人馬代表香港出戰8月多倫多的Red Bull三人籃球的全球總決賽。其中冠軍隊成員蘇尚瀛和卓婷繼2015年King Of The Rock出戰土耳其後，再次齊齊衝出香港。

球員們經兩天的洗禮 ，除了皮膚都被曬傷，就連神情都難掩筋疲力盡。

八強階段開始，基本上已變成甲一球員互相對壘，沒有輸球的空間。標準福建班底的康仁維肝和前東方龍獅人腳的Start Unknown攜手殺入決賽，兩隊都是甲一場上的老對手，打法和屬性都大概了解。

梁嘉顯兩分起手但僅中一球，決賽中表現不及前場得心應手。（張倩儀攝）

蘇尚瀛看中對手中鋒的腳步較緩，以速度壓入內線單打放籃拉開優勢。（張倩儀攝）

相較之下，Start Unknown的外圍較強，康仁維肝的防守因而守得更出，蘇尚瀛兩度看準時機切入上籃先取兩分，梁嘉顯兩分命中追平。隨後蘇尚瀛和鄧志恒轉攻籃下，鄧志恒上籃間更博得「And-1」拉開至9：4。

因葉俊傑缺陣，Start Unknown並沒有後備替換，但蘇尚瀛屢次殺入內線博到罰球，輕鬆再取3分。梁嘉顯表現得更進取，多次在兩分位起手，卻未見中鵠，而蔡龍德等人手感欠奉，康仁維肝一分一分追，最後Start Unknown以13：7勝出決賽，成功捧盃。

鄧志恒多次嘗試「爆底」，但因為有蔡龍德得內線長人鎮守，要「偷雞」實在不容易。（張倩儀攝）

男女子決賽完結後，卓婷和蘇尚瀛激動相擁，皆因二人繼出征土耳其後再並肩衝出香港。（張倩儀攝）

女子組戰況更激，前Queen Of The Rock冠軍卓婷伙拍李祉均和王家怡，以及福建隊友陳偉萍組成RBHK，在決賽中遇上女甲安邦以及青年會中學主將陳諾言組成的送我四對翼。

兩隊早上曾於小組賽中碰頭，當時送我四對翼以11：5大勝RBHK，陳諾言的兩分球尤其突出。RBHK經午餐時間的調整和檢討，決賽再遇，RBHK明顯不敢輕懈，李祉均多次博到罰球機會，一口氣拉開4：1。

雖然是休季的日子，但方芷茵的三分愈射愈有，連轟兩球「兩分」追平現一絲希望。（張倩儀攝）

李祉均開段多次博得罰球機會。（張倩儀攝）

方芷茵手感火熱射入兩分，但王家怡也不輸陣連取三分拉開至9：4。

分差維持至比賽尾段，直到周敏鏟籃得手，方芷欣亦連入兩球兩分，比賽追平9：9，引起全場驚呼。戰至最後三十秒，卓婷中路殺入放籃入球奠勝，終以10：9勝出完結一場激戰。

卓婷把握最後一次放籃得分，最後以一分之微捧盃。（張倩儀攝）

賽後以Red Bull代酒慶祝球隊勝出這一場驚心動魄的決賽。（張倩儀攝）

Red Bull 3X3戰況激烈（按圖放大）

+ 3 + 2

女子組冠軍得主：RBHK（左起：王家怡，李祉均，卓婷，陳偉萍）。（張倩儀攝）

男子組冠軍得主：Start Unknown（左起：鍾俊昇，蘇尚瀛，鄧志恒）。（張倩儀攝）