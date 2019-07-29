【Red Bull 3X3】蘇尚瀛再代表香港　兄弟相伴不再孤作軍戰

Red Bull Reign三人籃球在夕陽下落幕，球員們帶着「燒」紅了的身軀乘船回家，算是完了暑假熱血的第一擊。

人去場空，場上只剩下滿身是臭汗的七人和收拾場地的工作人員，皆因昨天（29日）的港澳站完結才是他們旅途的開始。身上堆壘了一場又一場留下的汗水，撐到最後也是值得的，特別是男子組冠軍Start Unknown三人應戰，完全沒有空間喘息，球衣都能扭出水來。前東方龍獅、現珠海學院四子組成的Start Unknown決賽對壘以標準福建為骨幹的康仁維肝，取得先機並將優勢守到最後，最後以13：7拿下關鍵一仗。

蘇尚瀛完季第一擊就是三人籃球，更在港溪區拿下冠軍，衝出香港。（張倩儀攝）

三人籃球雖然場上只有三個人，但節奏明快，攻守無縫轉換的賽制，體能清耗在短時間內消耗更大，所以多一人之力其寶差很遠。但Start Unknown中的葉俊傑因準備甲一冠軍戰第三仗而缺陣，遺蘇尚瀛、鍾俊昇和鄧志恒撐住，捱到最後也是難忘的回憶，辛苦就一定的，因為大家都辛苦呀。」這一笑，我想辛苦對此刻的蘇尚瀛來說，已是過眼雲煙。

三人籃球和蘇尚瀛當初參加的一打一比賽最大的分別就是他不再需要獨軍作戰。（張倩儀攝）

「We start unknown, we finish unforgettable.」

蘇尚瀛解釋着隊名，也是今次參賽的意義。「Start Unknown」他們寂寂無名的開始，不帶一點光環的從原點出發，但卻要讓他人、讓自己都難以忘懷。「一係不參加，一係好好的把它完成。」蘇尚瀛笑說，如他們所願終於從40隊港澳球隊中脫穎而出，捧盃之餘也獲得一次出征多倫多Red Bull三人籃球全球總決賽的機會。

這「兩姐弟」相擁，全因兩人將會再一同出征國外。（張倩儀攝）

「以我經驗，Redbull會在一些很特別的地方舉辦籃球賽事，相信這次多倫多也會一樣。」蘇尚瀛曾在2015年Red Bull King Of The Rock拿下港區冠軍，當時伙拍女子組冠軍郭芷菁以及前屆全球總決賽亞軍卓婷出征土耳其。「我想說分別是當初一打一的形式其實是很無助⋯⋯」一打一，顧名思義就是一個人，累了、死球了或是落後了都只有自己一個人，感覺蘇尚瀛更享受這一次：「現在有三個人可以share，分工合作，當一個人很累的時候可以交替。」所以這次與兄弟組隊就最適合不過。

珠海三子，當大家以前默契很好，但蘇尚瀛卻笑着說其實不是。（張倩儀攝）

從東方龍獅到珠海學院，合作無間的四人今次自發組隊出戰，缺了一人，決賽也未必能出席，「他的精神都還在，值得的。」第一次出外參加全球性的三人籃球比賽，突然讓他們感覺再有點準備，「一定會準備賽事，對手的身材一定比我們高，所以我們自己的體能、外圍和入楔默契就變得更重要。」本以為他們三子默契很足，卻被他一言打破既定印象，「不是呀， 雖然我們好Friend，但都不是很好（默契）。」

King Of The Rock卻一同出戰土耳其，但今次將會是多倫多。（張倩儀攝）

說到默契，男子組賽事一完，最有默契大概是這「姐弟」相擁，「耶！」的一聲蘇尚瀛和卓婷緊緊相擁慶祝，「又可以一起去了！」。土耳其後二人要一起飛到多倫多，「是姐姐，因為很小就認識，我們很有緣。」男女子隊出征各有期望，「贏得一場得一場！」蘇尚瀛直言，算一算還有不足一個月的時間，完季後的練球，就是看這三子衝出香港後可以走多遠。