【NBA】球迷投注10萬美元　「以大博小」賭76人能打入季後賽

去季76人以51勝31負打入季後賽，今夏得到賀福特加盟的他們，要入季後賽似乎難度不高。 有球迷下注10萬美元，賭76人能打入季後賽，但這次投注可謂「以大博小」，這名球迷若果最後贏錢，亦只得2100美元落袋。

據了解，去年有球迷曾於Westgate Resort & Casino in Las Vegas的SuperBook，下注67000美元賭勇士能打入季後賽，賠率為-10000（美國賠率，小數點計為1.01倍），最終這名球迷贏得670美元，據該博彩公司表示，這名不知名球迷今年又再下注，但不再是勇士。

有球迷下注10萬美元賭76人能打入季後賽。（Getty Images）

76人今年季後賽不敵總冠軍速龍出局。（Getty Images）

76人成東岸冠軍大熱之一

據SuperBook的危機管理總裁Jeff Sherman，該名投注人士下注100500美元，如果76人順利打入季後賽，將會贏得2010美元，並向《ESPN》確認為去季投注勇士的同一人。76人今夏交易換走占美畢拿，又得到賀福特、祖舒李察臣，被視為東岸冠軍大熱。76人及公鹿都被視為東岸大熱，公鹿奪得東岸冠軍賠率為+125（2.25倍），76人緊隨其後，賠率為+150（2.5倍）。

祖舒李察臣今夏轉投76人。（Getty Images）

76人去季以51勝31負成為東岸第3種子，殺入次圈力戰7場不敵速龍，速龍最後於總決賽擊敗西岸冠軍勇士，贏得隊史首個總冠軍。76人曾於1955、1967及1983年奪得NBA總冠軍，近兩季重返爭標行列，但皆於次圈止步。