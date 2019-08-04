【Red Bull 3X3】卓婷街場再不孤單　不放假只為衝一個夢

街場和卓婷，我最有記憶的就是那被她的「First step」嚇怕的對隊男生的表情，以及「瞓身」上籃「炒芥蘭」撞到一腳都是瘀黑的印。

四頭肌上瘀黑了一大塊，黑圈之中帶著一點點紫色的瘀血，那時候的她一邊教球一邊揉著巴掌大的瘀痕。明明痛到五官都揪在一塊，還說：「摔散它快點好。」並叫我幫忙用力揉。5、6年後，街場上的她還是一樣的有侵略性，還是一樣不怕死，不過這一次帶走的不是傷痕，而是黑了不知道幾度的皮膚、獎盃還有機票。

因為Red Bull的賽事，卓婷多次爭取到出外比賽的機會，這一次已經是第三次。（張倩儀攝）

繼2014年在Red Bull Queen Of The Rock贏得港區冠軍和登上世界第二後，卓婷一再於Red Bull賽事中登上后座。在最近的Red Bull Reign三人籃球（29日）中卓婷、李祉均、王家怡和陳偉萍組成的RBHK在決賽中以1分擊退女甲安邦為骨幹的送你四對翼。由綠島到土耳其，接下來將會首踏加拿大，多次為Red Bull的賽事代表香港。

場上還是不怕死，還是一樣搏殺，決賽中和隊友以一分險勝。（張倩儀攝）

25歲，那年的全球第二，她說是「懵盛盛」，只想要贏得一場得一場；27歲，試選WCBA，她說過那時候叫孤單，但想堅持一個人完成，哪怕結果不完美。30歲，她說：「不再是自己一個去面對，有隊友一起商討和應戰，這樣的籃球⋯⋯比一個人好。」和上兩次不一樣的是，場上不再只有她一個人。

讓世界看看香港女籃

RBHK四人全都是港隊或前港隊成員，不是一般人只抱著「取經」的心態，而是要有爭勝的決心。「因為Red Bull的比賽，我見識到世界各地的籃球；雖然身形上比較輸蝕，但速度和三分都應該和對手實力相近一點，加上三人籃球時間短，加上三分當兩分，爭標的機會又大一點。」香港隊出隊機會不多，特別是三人籃球，卓婷回想，印象中也只出過隊兩次，而上一次正是伙拍李祉均和王家怡。最近一次港隊曾以21：9大炒瓦魯亞圖，但最後因不敵蒙古和烏茲別克出局，香港女籃，暫時最遠就只能打到亞運，要到其他時區打球，其實機會並不多。

香港隊鮮有出隊，最遠也只能走到亞運和亞洲盃，到全球性的大賽機會是難能可貴的。（張倩儀攝）

賽後卓婷才放鬆繃緊已久的表情。（張倩儀攝）

但至少每一次出去，卓婷都帶著一份要將香港女籃展現在別人眼前的使命。

放棄假期再衝一個夢

14年卓婷隻身越洋證明香港女籃「有得打」，全球第二，她想自己可以再走遠一點：「當時1 On 1有少少『彈了出來』，信心大增，這一次算是再向世界證明香港女籃，讓世界看看我們。」這個陣容自然有了不能輸的包袱，但反而讓她放下另外一些的顧慮，「不像聯賽會去顧忌自己年紀和傷患，只是很想和隊友完成這比賽。」30歲，其實還可以衝向世界。因為還有夢，連假期和旅行都可以先放下；「我和家怡本來這段時間會去旅行的，但我們最後選擇改機票和取消酒店，看可不可以衝這個夢。」

她眼睛發亮的接著說：「值晒！就算曬到燶晒也不要緊，證明了自己，也爭一口氣。」

頂級的陣容，自然有著不小的壓力和包袱，到外地更是背負著一些使命。（張倩儀攝）

在大太陽底下，連打5場10分鐘的三打三，這星期天真夠難忘，不過還是很老套的要說一句值得：「自己去旅行，當然是可以去這些地方，但原來當你代表香港去打球的時候，就會覺得這個地方有不同的意義。」要是退役後，僅僅是街場和三打三的經歷，卓婷大概就可以撰寫一本回憶錄；去完加拿大，又可以多寫幾頁呢？