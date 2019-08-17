【NBA 5v5】打出不服輸精神　Fearless 8強僅負出局

大好開局被反撲，沒有自亂陣腳；最後7秒，仍然大膽切入得分。縱然最後力戰而敗，表現絕不失禮。 從Jordan Brand Invitaional大專邀請賽中被選中9位球員，組成「Fearless」參加在上海舉行的NBA 5v5精英籃球賽，8強首戰即遇到去屆亞軍盛世傑青。面對對手擁有4名身高逾2米球員坐陣，Fearless雖然身形輸蝕，但他們以快制敵，憑朱梓鎔、楊瑞鴻內外開弓，加上邱廣華、文俊浩在籃底補位力抗對手主力金廣祝，助球隊從一開局保持領先優勢至第三節。惟Fearless在末節受體力影響，被盛世傑青憑身高強轟籃底反敗為勝，Fearless終以69：74憾負出局。

Fearless一開波即以速度制敵，擅長快攻切入的朱梓鎔在中距離跳投為球隊先開紀錄，面對盛世傑青兩大「長人」金廣祝、陳景威在籃底包夾，朱梓鎔依然果斷力抗防守，突破切入上籃再命中一記三分球，個人連取7分為球隊追平至7：7平手。無奈因為防守壓力關係，朱梓在中段已3犯在身，令他從主攻轉而推進攻勢，突破進攻角色由費利克斯負責，在他三度不畏對手包夾以跨步找尋空位切入得手，兼射入「And-1」將比數拉開至17：13。雖然盛世傑青再次在籃底建功，不過已經找到手感的文俊浩及馮嘉豪先後在外投得分，以22：20稍為領先完第一節。

一開波由朱梓鎔的跳投為賽事揭開序幕。（任祉羲攝）

朱梓鎔（中）一開局個人連取7分，狀態大勇。（任祉羲攝）

戰至第二節時，Fearless的外投攻勢及組織進攻默契甚有驚喜，費利克斯面對包夾時果斷傳球予從後趕上的文俊浩切入上籃，加上後備入替的楊瑞鴻及劉家傑甫落場即接連貢獻三分球，助球隊將比數拉開至30：20，大振士氣。盛世傑青主力金廣祝爆入籃底建功，加上再憑罰球命中一度將至24：30。不過楊瑞鴻看準空位在三分線建功再射入「And-1」，隨後個人再切入得分，聯同邱廣華在籃底力抗兩名對手球員包夾得手，一口氣打出8：0的攻勢以37：24拋離對手，邱廣華再接應朱梓鎔助攻擦板得手，為球隊以39：29保持領先優勢完上半場。

面對盛世傑青得心重心金廣祝（前）的進攻，關雋陶（後）與文俊浩（右）積極包夾。（任祉羲攝）

邱廣華（右）力抗防守嘗試在籃底起手。（任祉羲攝）

半場易邊後，Fearless因上半場跑動拉開盛世傑青防守為外線製造進攻機會，加上以快攻切入得分，讓僅有9人上陣的Fearless面臨體力問題，導致第三節被對手主力「長人」陳景威、金廣祝頻頻強轟籃底上籃得手，打出一波10：0的攻勢，追至39：39平手。不過Fearless「大心臟」馮嘉豪及時命中三分球為球隊再度稍為領先至42：39「止血」。兩隊在中段得分梅花間竹，不過Fearless為奪一勝，在他們擅長的外線發力，劉家傑一個漂亮假動作騙過對手來一記「Counter 3」，加上文俊浩在罰球線果斷跳投出手，以49：43穩定軍心。盛世傑青雖然由金廣祝在籃底繼續發功，不過朱梓鎔挺身而出命中中距離以51：48完第三節。

楊瑞鴻把握空位在三分線建功兼射入「And-1」，大振士氣。（任祉羲攝）

上半場在朱梓鎔被對手重點防守，加上馮嘉豪手感未算炙熱時，費利克斯（左）挺身而出，三度突破切入建功非常精彩。（任祉羲攝）

雙方鬥到末節，盛世傑青由陳景威、詹宇森壓逼Fearless抄截再以快攻得手，助球隊以52：51再次取得久違的領先優勢。惟Fearless的關雋陶挺身而出再在三分線建功，縱然對手不斷憑住籃板優勢屢屢製造快攻，將比數稍稍拉開至61：54。不過，Fearless面對逆境亦無所畏懼，費利克斯還是趁空兩度命中三分球，加上馮嘉豪內外開弓追至69：72。完場前7秒，費利克斯還是嘗試突破，惜將對手送上罰球線，最後，Fearless以74：69的5分之差憾負盛世傑青，雖然無緣晉級八強，但漂亮的一仗向觀眾證明了他們的實力。

身高2.04米的金廣祝（前）籃板能力驚人且有速度，他更成功封阻文俊浩一記上籃。（任祉羲攝）

最後力戰而敗，楊瑞鴻雖感到不甘心，但他認為抱學習心態，吸收對手的優點。（任祉羲攝）

今場於上半場憑住個人連串得分，為球隊大打士氣的楊瑞鴻表現亮眼，但他坦言面對對手的高大身形起初有點怯：「一開始心態有點怕，不過在場內適應後加上隊友會補位及衝搶籃板，開始習慣了身體碰撞。其實今場我不算是主攻，工作主要是擔當苦力角色，有空位才決定出手，所以上半場較好。」由於體形差距，賽前其實Fearless不被看好，但是他們一次又一次突破及精準外投令現場觀眾不禁為他們歡呼，球員們展現出的態度及精神正正是球隊名字：「隊名譯作無所畏懼，大家隊友落場沒有害怕，甚至有一刻認為有勝利的機會。大家今場肯放膽做好工作，這便是球隊的核心及態度。」

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