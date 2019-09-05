【Jordan Brand大專賽】李志豪一生難忘大專 「不在身邊在心中」

出場、得獎，嶺南大學一群男生總不忘帶著文浩軒的照片，那用木框鑲起的球員個人照大概是他最後一次出現在球場的方式。 「那時候答應過他要將冠軍送給他。」李志豪說，如今的季軍讓他很是複雜：「又開心又不開心，不夠完美。」大概最完美的是，他們真的把文浩軒帶到了Jordan Brand Invitational總決賽場內，穿著「Pray for 12｣ ，為他辦一場籃球生涯的一場告別式。

Jordan Brand Invitational的決賽日（1日），嶺大從領先到落後，牙關一直沒有鬆開過。理大的三分愈射愈有，而嶺大因一開局就不斷搶攻，全場緊迫體力下降得很快，第四節一度陷入困境。最終仍能以102：96守住這個得來不易的季軍。從外圍組打入八強，因為他的離開讓嶺大有了許勝不許敗的意志；四強卻因缺兩大主力最終不敵職訓局落入季軍戰。季軍，這是文浩軒有「落名」的最後一個賽事，隊友為他打了一場很漂亮的仗。



李志豪笑言這個大專畢生難忘，為隊友文浩軒做的最後一件事也算是給他一個交代。（張倩儀攝）

「他一定會體諒我們的，至少在我們能控制的範圍內，已盡了自己的最大努力；到第四節都沒有放棄過，甚至反勝，我覺得算很交到功課和對得住他。」李志豪低頭看著腳尖，熄掉了場上好勝的火氣，說起他心中喚起不場回憶。

由四強開始發現自己不能再沉下去，一定要振作打好一點。（張倩儀攝）

「命運決定了以後再沒法聚頭，但說過去卻那樣厚。」

陳奕迅的《最佳損友》突然猶言在耳，「不敢相信事實，即使是到現在都不敢相信，還是以為可以一找就可以找到他。」但卻因為離開才發現，相聚相知其實是緣分，離別也許是命運。

「無法再與你交心聯手，畢竟難得有過最佳損友」

不論是進攻還是防守，李志豪只為勝利而做，每一球都要把握好。（張倩儀攝）

「『志豪射好每一球；今晚最多和你去飲酒開心一下。』他就是那麼正能量。」作為文浩軒的前輩，近一年和他愈走愈近。球齡比他大，籃球上談不上影響很深，但總在頹廢的時候給志豪一點力量。他揚起嘴角笑了笑：「以前真的玩得好癲⋯⋯」嘆一口氣續說：「現在不在身邊，在心中。」這個季軍是志豪能為他做到的最後一件事，回憶在完結的這一刻止不住：「小組賽時他還在，還是很難忘助攻給他；當時我受傷他也是第一個扶我 ，在場邊幫我按摩，我想這些回憶都是美好的，比遺憾大。」



朱梓鎔等人，基本上是全隊入局都很做，輕氣滿滿，因為他們有不許輸的原因。（張倩儀攝）

「有沒有話想跟他說？」我問。

「球場內、外⋯⋯嗯，我有痛快，不知道你有沒有？」志豪淺淺一笑。

這是李志豪大專的最後一個賽事，對他來說也來得特別難忘，一輩子的深層記憶：「明天就是他出殯的日子，我們及時帶一個季軍給他，希望你在上面開開心心，兄弟一路好走。」