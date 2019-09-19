【 東京奧運】居里承諾2020出戰　尼拉特亦有意加入金牌之旅

史堤芬居里（Stephen Curry）的籃球生涯，可謂大贏家，3奪總冠軍，兩次當選常規賽MVP。 國際賽方面，居里亦兩次贏得FIBA世界盃冠軍，贏盡一切獨欠奧運，居里近日表示希望成為明年奧運大軍一員，完成參加奧運的夢想。

居里最近接受《ESPN》訪問時表示，自己希望參加來年東京奧運的男子籃球項目。「我確實有這樣的念頭，」居里說：「當然Knock on wood，我不想有什麼傷患令到計劃有變。」如果這名勇士射手真的如願參戰，將會是首次參加奧運，對此他十分期待。

居里希望參加奧運。（Getty Images）

居里曾為兩隊籃球世界盃冠軍隊上場，但從未於奧運出賽。（Getty Images）

居里對參加奧運十分堅定，因為這是他的夢想之一：「我絕對想去（東京），我未試過成為奧運隊的一員，我是兩屆世界盃冠軍成員，但奧運是我一直想經歷的比賽，希望來年可以夢想成真。」美國男籃近期可謂跌入谷底，籃球世界盃衛冕失敗，最終排名僅得第7，為美國參賽史上最差的成績。

由於不少大名球星都在最後階段宣布退隊，今屆美國參加世界盃的大軍名單可算是最後一刻才構成，縱由「神級教練」普波域治（Gregg Popovich）帶隊，最後成績仍是令這籃球世界的絕對王者無地自容。美國男籃的管理總籃高蘭捷奴（Jerry Colangelo）明言，會記住每個「甩底」球員的名字。

美國男籃於今年籃球世界盃成績慘不忍睹。（Getty Images）

「我們依然是最強」

居里立約會隨美國遠征東京，令到美軍挑戰奧運金牌四連霸有了一定根基，「咖哩仔」亦對國家隊有信心，認為只要有最強的球員在陣中，美國仍是籃球世界的統治者。「我們仍是最強，」31歲的居里說：「只要應該入伍的球員在陣中，代表美國出戰奧運，我相信明年應該沒有太大問題。」波特蘭拓荒者控衛尼拉特（Damian Lillard）今周在澳洲悉尼出席活動時，亦表示自己希望成為美國男籃一員，加明年的金牌之旅。