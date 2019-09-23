【Jordan Brand大專賽】框住青春每一格　Lampson鏡頭裏的豐收

「你不會在文中寫『大師』吧？」「不會，我不會出賣你的。」我信誓旦旦的跟葉家銘（Lampson）說。 低調的，酷愛穿著全套深色，戴着漁夫帽，手持相機瑟縮一角；我總是好奇從他手中會出現一張怎樣的照片，即便自己也半按着快門。 每次都能讓我嘖嘖稱奇：一個深藏不露的人卻在照片中鋒芒畢露，很是有趣。對，我常叫Lampson「大師」，只是平日在場邊遇到他的稱呼，除了是戲稱，也是一種由心的欣賞。「運動攝影大概六年，自己算是由一個新人變做有一點點經驗，還是很初期，自己覺得十年會是一個標準。」

機不離手，相鏡早已是Lampson「身體」的一部分。（鄭子峰攝）

由《IdN》設計雜誌中任排版工作，不時幫朋友在大專賽事留倩影；到成為理工大學校隊的御用攝影師，棄職全心投入運動攝影，先後與不少知名大品牌合作，甚至作品能出現在國際知名的圖片交易平台《Getty Image》，走在旺角街頭也能輕易看到他的作品。Lampson只輕輕的說一句：「完全沒有想過。」攝影窮三代，單反毀一世，他也笑着點頭：「甚麼時候知道自己可以辭職然後去追攝影夢？就是當攝影已經可以滿足到生活的時候。」

漁夫帽、深色衣著，低調卻形象鮮明。（鄭子峰攝）

由設計師到全職攝影師，Lampson笑說自己一直以來只在乎畫面的美感，卻缺乏故事性，Story telling是接下來最想進步的一環。（鄭子峰攝）

「瞓身」運動攝影是「夠薑」

只不過是一個喜歡看球和攝影，有必要「瞓身」嗎？認真做瘋狂的事，有這種傻勁的人，可遇不可求；我想特別是屬藝術範疇的攝影，沒有衡量的標準，也不會必然地有人賞識，大概要做好有一餐沒一餐的心理準備，畢竟攝影不是單靠努力的事。

當興趣成為職業，條件就是「夠薑」和養活自己。「夠薑？我都算架。」Lampson笑言，「一來運動在香港大家都知是賺不到錢，少人留意，攝影也是，兩件事都算是低收入和低重視的範疇；但我卻全心全身投入，也真的是幾搏命。」有人「搏命搵錢」，他卻「搏命」做賺不了大錢的事，一定是有比錢更重要的事。

一直都是鏡頭後的人，反客為主的被攝有着平日大家看不到的一面。（鄭子峰攝）

我記得有一句 "You miss 100% of the shots you don’t take.”，你不試過，永遠不會知道。 Lampson Yip

搏命沒有必然會換來甚麼的定律，就像籃球員，就算用畢生絕技「扭過」所有防守者，上籃的一刻也有「炒粉」的可能。「我和球員其實都一樣。」不論是投入程度、性質還是所追求的事。「我記得有一句 "You miss 100% of the shots you don’t take.”，你不試過，永遠不會知道；籃球就是你要起過手，你才會知道那球進不進，影相也一樣，特別是運動，你不會知道下一秒發生甚麼事，但你可以做的事就是：等待、估、觀察最後就是影。」

大同小異的攝影師與球員

「籃球大可以用數據來衡量，那攝影呢？」我好奇的問，這也是我一直搞不懂的難題。

或許在運動攝影的範疇中Lampson仍算是後輩，但他用最認真的態度對待每一場比賽，用自己的方法Own The Game。（鄭子峰攝）

「可能是其他人對你的評價和去到甚麼賽事吧。」沒有劃一的標準，比較的對手從來不是別人而是自己：「今年影完，來年再看一次，和自己比較，看看自己有沒有放新的元素進去呢？有沒有退步呢？有沒有停滯不前呢？」從基本的籃底位置到邊線，從「低炒」到觀眾席的高角度，以至香港籃球比賽中從未出現過的籃板後遙控「Top Shot」，都可以講究到側面45度還是正面，「鑊鑊新鮮」正是Lampson覺得維持熱情的最好方法。「我可能不是最好，影的也不是最好看，甚至影的比賽不是高規格；就算只是在拍中學生和大專的比賽，我都會把自己當成在拍NBA或奧運。」用同一種認真對待眼前的球賽，哪怕只是學界、大專，還是NBA，「我不知道自己能不能Own The Game，但我希望我可以。」

從基本的籃底位置到邊線，從「低炒」到觀眾席的高角度，以至香港籃球比賽中從未出現過的籃板後遙控「Top Shot」，都可以講究到側面45度還是正面，「鑊鑊新鮮」正是Lampson覺得維持熱情的最好方法。（鄭子峰攝）

表面靜如水，內心卻沸騰着，冷靜地應對最激動的場面。（鄭子峰攝）

無人知曉的激情

一個靜如水的人，說起籃球和攝影才有那麼一絲的漣漪，比起平日的Lampson今天算是很多話：「很多人覺得我在球場很少和人聊天，不太說話，因為去到影相的時候會太專心去留意一件事。」同事們的分工，精彩時刻的期待，畫面的構圖等等全在腦中，分身乏術。「腦海中有很事同時在發生，就好像打球一樣，控着球卻有很多事要想，隊友走位、戰術，你打波都很難和人聊天。」Lampson笑說，特別是決賽，「腎上腺素最高的時候，你會很期待又會很緊張又會擔心很多心情夾雜在一齊。」

「但你一點點都沒有表現出來……」我笑說。「對，都在腦中。」他續說，「尤其是你明知道這些球員經歷過甚麼，一路走來到現在這一步並不容易，你自己也會特別投入。」他沒有用例子解釋甚麼，但我想我懂，這就是堅持下去的原因；和球員們同行，令他們的青春，甚至打拼得來的輝煌時刻不至於一瞬即逝，真正地留住溫度、速度、溫柔和憤怒。

賺到小小的使命感

「攝影這件事不能讓我大富大貴，但我想富裕不一定是錢。」我靜待他說下去：「自己的滿足感，同時可以滿足到很多的人，which is他們很值得擁有這些事。」只不過是一張比賽中的照片，很簡單卻不是球員努力就可以擁有的事，「在其他地方，有人拍照是很普通的事，但在香港卻有很多因素讓球員不能擁有這樣平常的待遇。」

正面Top Shot是Lampson今次JBI決賽試驗的新手法。（受訪者提供）

+ 5 + 4 + 3

往往說到這，都會說一句：沒辦法，體育在香港不是產業；接着就會想到，正因為不是產業，卻還有一群「傻子」為大家不重視的事在努力，眼前的正是其中一個。「他們是付出了很多血汗和努力去做一件事，有人幫他拍一張照對他的意義是非常大，也是我一個小小的使命感；不是說用賺多錢去衡量，我想這是一件很抽象的事。」見證他們的樂與怒，相機背後的人就這樣；看似冷靜，及時的按下快門，但那種獨有心跳頻率和雞皮疙瘩，就是「賺到了」的感動。