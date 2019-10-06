【NBA】威廉臣首課公開操練　逾30度高溫照過萬人排隊入場

美國時間周六（5日）晚是不少塘鵝球迷首次近距離看狀元新星威廉臣（Zion Williamson）落場打波的機會。 塘鵝這夜在主場Smoothie King Center舉行首課公開操練，吸引過萬名球迷入場觀看。

塘鵝官方估計周六晚有過萬名球迷入場，不少人毋懼超過攝氏30度的高溫，在球場外等待入場睇操練。塘鵝眾將未有令久候入場的球迷失望，在隊內對抗賽認真比拼，令到球迷大飽眼福。威廉臣操練後向球迷講話，十分「識做」地說：「感覺上多了不少好的新體驗，但能踏上這球場就已經很高興了。我覺得自己將來會在這裏創造不少美好回憶。」

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威廉臣首課公開操練吸引不少球迷入場。（路透社）

威廉臣在對抗賽十分認真，接應朗素波爾（Lonzo Ball）妙傳「拆你屋」，又多次表演入樽。雖然亦有數次嘗試花式入樽「炒樽」，但多得塘鵝高層的要求，球迷在操練尾聲有多一次機會看到這名「體能怪物」表演；威廉臣亦未有令球迷失望，自製籃板大力鋤樽，讓「鵝迷」高興地回家。

威廉臣與球迷打成一片。（路透社）

威廉臣對抗賽十分落力。（路透社）

期待與波爾組「Lonzo-Z組合」

「我知道球迷都想看到Lonzo（波爾）-Z（威廉臣）合作，所以我們今晚都嘗試讓他們看到。」威廉臣說。波爾及威廉臣在球隊閉門操練已合作表演「拆你屋」，看來二人十分合拍，威廉臣亦對「Lonzo-Z」十分期待：「球迷未來將會看到更多我們兩人合作，他有可能是入樽的那一個。」

塘鵝除了中鋒法華斯（Derrick Favors）大腿感到緊繃未有落場外，周六晚有18名球員出席公開操練，他們將於美國時間周一展開季前賽，首戰會對鷹隊。