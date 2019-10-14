【邱益忠】深圳站變湖人主場　保安森嚴記者卡片也「安檢」

今次NBA深圳站，就現場所見有超過300名保安人員在陣，所以凡事兩面看，火箭風波還是意外地製造一定的就業機會。 正因如此，安檢也較以往嚴格，即使是媒體，背包內藏了什麼也要看得一清二楚。保安人員連筆者的卡片有什麼字眼，也要細閱，連國內記者也不禁大嘆：「去年都沒有這樣嚴格呢。（今年）保安人員至少多一倍！」 撰文：邱益忠

今場網隊以91:77再勝湖人，被全場高呼「LBJ」的大帝占士（LeBron James）狀態意外地低沉，只打一節僅入6分，其中一球快攻炒粉後搶回籃板，輕鬆的得分機會竟然失手。連炒兩球的大帝也無奈低頭，回防的意慾也失去了，連場邊的泰利（Jason Terry）及荷利（Robert Horry）兩位NBA名宿也不禁疑惑，最後大帝占只打12分鐘便回到後備席上休息。

大部分球迷披上占士的球衣，部分人以中國國旗貼紙，遮蓋NBA會徽。（路透社）

「大帝」依舊是最受中國球迷歡迎的球星。（邱益忠攝）

儘管明星中鋒安東尼戴維斯（Anthony Davis）是湖人隊第二把交椅，但單從深圳站來看，其人氣未算「爆燈」。剛與Puma簽下合同的古斯馬（Kyle Kuzma）因傷未能上陣，與浪子回頭的超人侯活（Dwight Howard），更受觀眾歡迎。侯活在第二節餘下五分鐘上陣，獲全場一片掌聲及歡呼聲，可惜罰球4射1中及出現4次失誤，依然在適應操Fit的身體。不過，侯活與隊友的感情似乎不錯，在熱身時投出的三分Air Ball竟扔中籃下的D格連（Danny Green），之後更扮鬼扮馬地指出觀眾席有人投失，場面融洽又搞笑。

侯活的狀態未足，勝在競賽以外的表現上「交足貨」，甚得球迷歡心。（邱益忠攝）

比賽另一看點是，字母弟Kostas Antetokounmpo在不足11分鐘的上陣時間下射入9分，令人幻想如他有足夠的上陣機會，會否在未來是否能成為像他哥哥一樣的野獸？別忘記字母哥的恩師，正正是現任湖人助教的傑特（Jason Kidd）。

傑特「發福」了。（邱益忠攝）

香港球迷追星 喜獲海軍上將金筆簽名

縱使是在中立場比賽，但由於幾乎九成球迷都是湖人粉絲，大部份均穿上「大帝占」的23號波衫支持愛隊，反而網隊的艾榮（Kyrie Irving）因傷未有現身，球隊幾乎全場未獲熱烈掌聲。事實上，網隊備戰心態比湖人更認真，中鋒D佐敦（DeAndre Jordan）一球單防「大帝占」失敗後心心不忿，也看見他不時激勵隊友落力得分，頗有大將之風。在場外，D佐敦也是非常友善及有親和力的人，對粉絲要求合照及簽名有求必應，聽到粉絲叫他「DPOY（最佳防守球員」也微笑地回應一句「Yeah」，難怪他獲隊友及粉絲愛戴。

字母哥胞弟Kostas（左）表現有驚喜，惹人期待。（美聯社）

由於深圳站取消賽前及賽後記者會，記者無法正常採訪NBA球員及一眾名宿。即使在場內碰到他們，對採訪要求一致以「不了」態度回應，反而閒聊幾句或合照留念，就完全沒問題。馬刺名宿大衛羅賓遜（David Robinson）無論是在街上，酒店內外，甚至在球場上遠處聽到粉絲呼喚，他都立即和粉絲擊掌及合照，絕對是今年中國賽最親民「球員」。

勒邦占士在深圳站表現欠佳，只作戰了12分鐘。（邱益忠攝）

NBA現時每年在中國市場的收入約為12億美元，大約佔總生意約10%，亦是五大海外市場之首，而據美國專家估計，如果新球季NBA收入少1億美元至2億美元，2020/21球季每隊的薪資帽（Salary Cap）將分別減少170萬美元至320萬美元。而當收入減少達到5億美元，之後每減少1億美元的收入，薪資帽將下降320萬美元，不但影響每支球隊的運作，未必能達成「一隊三星」的部署，也影響簽約球員的收入。

然而，提出抵制NBA亦會影響中國品牌的部署，大家都對中國3億「籃球人口」虎視眈眈，無論品牌本身是否與籃球有關，只要是推廣與籃球有關的活動或產品，大家總想把當紅的NBA球星或名宿參與宣傳。看看《這就是灌籃》首兩季就明白，即使能邀請易建聯、孫悅、郭艾倫等國內頂級籃球員擔任嘉賓，到最後還是要請到韋迪（Dwyane Wade）、林書豪、馬貝利、楊格（Nick Young）等NBA球星助陣，才能吸引國內觀眾痴心支持。

作者邱益忠介紹︰2010年開始在台灣《美國職籃》撰寫NBA專欄，及後又接受本港幾間媒體邀請，寫下籃球講下愛情，自封「愛情.運動專欄作家」搏君一笑。2016年加入亞洲運動及體適能專業學院（AASFP），一心為大眾推廣體適能行業資訊。

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】