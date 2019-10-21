【NBA】湖人揭幕惡鬥快艇古斯馬缺陣　球迷派黑T恤支持香港成焦點

NBA洛杉磯雙雄快艇及湖人在今夏積極擴軍，本已令兩軍對碰的揭幕戰備受注目，加上有球迷發起在這場比賽上派發象徵支持香港民主運動的「Stand With Hong Kong」黑色T恤，以及湖人球星勒邦占士曾批評火箭總經理莫利應在社交媒體中「慎言」，此仗毫無疑問是最矚目一戰。 不過湖人前鋒古斯馬（Kyle Kuzma）仍在養傷，肯定會在今次的「洛杉磯打吡」缺陣。

古斯馬在8月代表美國出戰籃球世界盃時左腳受傷，上周才獲准復操，現時的訓練菜單仍沒有身體接觸的相關練習。

教練禾高（Frank Vogel）美國時間周日（20日）操練後表示，現時最主要讓古斯馬多點活動，會慢慢增加訓練量；古斯馬周日練完波後加操，與助教進行簡單操練，包括在兩邊接球後鏟籃或直接外投。

古斯馬因腳傷缺席揭幕戰。（Getty Images）

美國網民早前眾籌製造支持香港民主運動的黑T-恤，並將會在湖人對快艇的NBA揭幕戰上派發予入場球迷。（網上截圖）

古斯馬在湖人最後一場季前賽對勇士前，向傳媒表示對康復進度感到樂觀，並透露：「我過去兩個月真的沒有怎練習，所以可以與球隊一起及起手射幾球，令我感到更樂觀。」

古斯馬早前於泳池進行物理治療，及在反動力跑步機上跑，現時可以算是進入一下一階段了。

古斯馬已復操，但暫時仍未准有身體接觸的訓練。（Getty Images）

禾高未有最終正選陣容

禾高指古斯馬康復進度良好，但會按部就班，下一步是全場練習，或許會加上一些有身體接觸的半場練習。首場對快艇一戰，禾高仍未有定案以誰打正選。其一個可行的正選陣容為麥基（JeVale McGee）、安東尼戴維斯（Anthony Davis）、（LeBron James）、艾華利布特利（Avery Bradley）及丹尼格連（Danny Green），這個陣容在湖人季前賽其中兩仗出現過，但禾高表明未來兩日再作決定。

湖人今夏除了安東尼戴維斯外，又得到了懷特侯活（Dwight Howard），即時戰力大增，快艇方面亦在自由身市場簽得尼納特（Kawhi Leonard）及保羅佐治（Paul George），直入西岸爭標行列。