【學界精英賽】受甲組賽事影響　籃球精英賽未能如期12月開打

香港學界體育聯會自10月起宣布各區學界籃球賽事改期及順延，早前更曾一度傳出考慮取消全部中學學界甲組球類賽事，引起中學生在學體會辦公大樓外築起人鏈，希望爭取賽事如常舉行。

學體會經過一輪安排後，昨日（30日）宣布各項球類比賽改期後，今天再有更新，表示「原定12月16日開始舉行的全港學界精英籃球賽將改期，直至另行通知」。