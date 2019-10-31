【學界精英賽】受甲組賽事影響　籃球精英賽未能如期12月開打

撰文：任祉羲
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香港學界體育聯會自10月起宣布各區學界籃球賽事改期及順延，早前更曾一度傳出考慮取消全部中學學界甲組球類賽事，引起中學生在學體會辦公大樓外築起人鏈，希望爭取賽事如常舉行。
學體會經過一輪安排後，昨日（30日）宣布各項球類比賽改期後，今天再有更新，表示「原定12月16日開始舉行的全港學界精英籃球賽將改期，直至另行通知」。
學體會周三（30日）傍晚在港九區及新界區官網，張貼最新公告，公布自11月2日起主要安排，平日下午6時後、星期六中午12時後的球類比賽均會改期，周日則全部賽事改期。在新安排更新下，本周六（2日）將重啟九龍區及港島區部分女子組小組賽事。
不少中學生早前在學體會辦公大樓外組成鏈表達其渴望打學界的訴求。（李澤彤攝）
學體會今午於官網更新籃球精英賽將改期。（學體會網頁）
過往各組甲組籃球賽大約於11月尾或12月初會決出各校名次，從而決定各校能否出戰精英賽。可惜今季由於各區的男、女子甲組籃球賽進度因延期導致大大落後，以致於未能如期以各校甲組成績定出籃球精英賽資格，其影響牽連至原定於12月16日開打的精英賽。
學體會今午在官網主頁宣布所有籃球精英賽事將改期，直至另行通知。
學界籃球精英賽過往均於12月中開打，惟今年須延期舉行。（資料圖片／楊宇翹攝）