【大專籃球】費利克斯的第二年　信任成就更強的嶺大

嶺南大學首戰爆冷以74：66撼贏近年的四強常客浸會大學，為今季開一個好頭，費利克斯貢獻26分，可是無功也有勞。外界眼中的洋將，多從外表和身體質素說起。費利克斯少不免被定型為「外援」，但絕不是一般概念中的洋將表現。

嶺大過去幾年雖然未能擠進頭四，但費利克斯的加入無疑為球隊注強悍的進攻火力。由籃板到得分，從陣地到快攻都能為球隊出一分力。從Jordan Brand Invitational大專邀請賽的數據看，費利克斯表現全能。雙循環的10場賽事中，場均22.8分、6.8個籃板、1.6個助攻以及4.2個偷波。一系列賽事後，費利克斯明顯與隊友有了一定的信任和默契。單憑一己之力，絕不能讓嶺大取得開門紅。

費利克斯的身體質素好，少不免會多持球機會，也是嶺大第一年的問題。（張倩儀攝）

「嚴格說他不算『外援』，在嶺大讀三年，是Local的一份子。」在嶺大走過5年的隊長李旭川笑說。

剛加入的第一年，在外界和隊友眼中都是只顧自己得分、「獨食」的人，卻沒有想過「獨食」只因不信任。「其實和他熟一點就會知道，他並不獨食，有的時候球到手上才會自己打；沒有都不要緊，他也很願意派波到隊友手上。」首場大專的勝利，除了因為費利克斯交出的26分，在落後的劣勢保持氣勢，更是因為除了他，嶺大打出合作這件事。

隊長李旭川直言若費利克斯殺入籃下，外圍的隊友就有足夠空間能輕鬆起手。（張倩儀攝）

費利克斯偷波轉打快攻。（張倩儀攝）

「第一年不夾，他比較相信自己，但今年適應到球隊和隊友們的打法，變相很願意傳波給我們。」就算球到手上，單打獨鬥還是不能撐到最後，上季大專盃也因為這樣，費行克斯和隊友們的各有各打而跌出頭八，Jordan Brand Invitational的第三名甚至於首戰擊敗勁旅，並不是一人之力，費利克斯從得分慢慢做到串連的工作。

球隊的成功不僅是一人之力，和隊友「夾波」才王道。（張倩儀攝）

+ 4 + 3 + 2

場內各樣氣勢的牽引力

隊長李旭川射入10分、鄧永樂13分，三人上雙外，尾段再有趙汝愷加大火力。「你看一殺入去，BU都幾個出來『招呼』他，只要他願意分（球），我們打得輕鬆很多。」比起射波，費利克斯更多是利用自己身體質素的優勢單打入內，今場嶺大全隊的4球三分，費利克斯的牽引力也應記一功。

「幫到球隊就可以。」

李旭川直言費利克斯其實一直都是這樣想，自己的貢獻連帶隊友的發揮才是贏球的重點，畢竟籃球不是個人運動。感覺他一直用自己方法激勵隊友，入球的慶祝從不壓抑，入球時「肉緊」的拍打胸膛、緊握雙拳，拍拍隊友的屁股、搭著肩說話，這比一言一語更牽引著隊中各人的情緒。這也許是香港人鮮有表達出來的情緒，但費利克斯的情感釋放無疑一點點地的影響著隊友，也是逆流中奮起的氣勢所在。