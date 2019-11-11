【NBA】韋達斯吸毒疑雲遭熱火罰停賽10場　肯定失巨額出場獎金

熱火後衛韋達斯（Dion Waiters）早前於飛機上，食用含有大麻素成份的軟糖引發癲癇。本人並無大礙，卻引來吸毒傳聞。 這支東岸球隊雖未有對傳聞作出回應，但在周一（11日）發表聲明，指韋達斯「行為有損球隊聲譽」，停賽10場作為處分。

熱火近期飛到西岸進行3場作客之旅，擊敗太陽後，美國時間周四晚隨隊上飛機前往洛杉磯準備鬥湖人，韋達斯於機上食用含有四氫大麻酚（簡稱THC）的食物，出現癲癇症狀，幸好未有大礙，落機後即時送到洛杉磯市內的醫院接受治理。

韋達斯於飛機上食「軟糖」引發癲癇。（Getty Images）

韋達斯今季肯定得不到120萬美元出場獎金。（Getty Images）

有傳媒質疑韋達斯於機上吸毒，但熱火拒絕回應事件，但就於周一宣布韋達斯的停賽處分。「我們對於韋達斯今季的行為十分失望，包括日前在機上駭人的場面，但我們慶幸當日情況未有惡化。」熱火於聲明寫道。

韋達斯前途亮紅燈。（Getty Images）

韋達斯肯定失去巨款獎金

熱火又指一眾球員今季表現出色，令到球隊有個好開始，但韋達斯行為有損球隊聲譽，所以要他停賽10場作處分。熱火聲明又指：「我們期望球員，包括韋達斯，保持高尚的品行、專業，尊重球隊、隊友、球迷及NBA這社區。」不過，熱火仍未有對韋達斯是否在機上吸毒的傳聞作出回應。

27歲的韋達斯與熱火仍有兩年合約，總值約2500萬美元，另有出場獎金。只要韋達斯於常規賽出場達70次，就可以得到120萬美元獎金。於騎士出道的韋達斯今季常規賽未曾出過場，現時又被罰停賽10場，肯定不會得到今季的出場獎金。