【NBA】當錫25分鐘極速創三雙　獨行俠48分大炒勇士

獨行俠周四（21日）主場對勇士，小前鋒當錫（Luka Doncic）再次造出三雙，而且只用了25分30秒就奪得30分及三雙，創出聯盟最快30、三雙紀錄，主隊終以142：94大炒人手短缺的勇士。

當錫今仗只上陣26分鐘，就交出35分、10個籃板、11次助攻的三雙成績，據美國體育數據庫Elias Sports Bureau，當錫創下聯盟最快30分、三雙紀錄。當錫上場對馬刺，交出42分三雙數據，成為勒邦占士（LeBron James）之後，另一位21歲前就得到40分以上三雙的球員。

當錫又再取得三雙。（路透社）

當錫今場十分落力。（路透社）

獨行俠教練卡勞（Rick Carlisle）賽後大讚當錫：「他現時狀態大勇，表現好得無話可說了。（當錫表現出色）不是什麼新聞，已漸漸變成常態。」當錫今季已7次得到三雙，以開季14戰來說，只比名將「大O」奧斯卡羅賓遜（Oscar Robertson）少4次。

普辛基斯今場亦交出雙雙。（路透社）

貝里亞信當錫可場均三雙

當錫現時平均得分29.9分、10.7個籃板及9.4次助攻，如果可以保持表現，或有望成為繼大O及韋斯保克（Russell Westbrook）之後，另一個場均三雙的球員。老將後衛貝里亞（J.J. Barea）認為當錫做得到：「太難以置信了，但我們一直都討論如果他可以保持狀態，我都會說若有人做到，那一定是他。當錫腳踏實地又聰明，射術又好，我認為他可以繼續下去。」

當錫狀態大勇，今仗無人能阻。（美聯社）

勇士今戰人手短缺，只得8名球員上陣。（Getty Images）

當錫今場手風甚順，18射11中、三分球10射6中，但賽後仍十分謙虛：「我為球隊贏波高與，我們已連贏3場，現在要做的就是繼續贏下去。」

另一邊廂勇士受傷兵影響，今戰只得8名球員可用，雖然6人得分達雙位數字，但難敵火力全開的獨行俠，只能吞下今季第13場敗仗。