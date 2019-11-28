【NBA】湖人戴維斯倒戈塘鵝轟41分　LBJ成史上最4名得分達33K

湖人前鋒安東尼戴維斯（Anthony Davis）周四（28日）作客塘鵝，轉會後首度重返新奧爾良，獨取41分，「紫金軍團」終以114：110擊敗AD前東家，至於他的隊友勒邦占士（LeBron James）亦有29分進帳，成為NBA史上第4名生涯累積33000分的球員。

雖然今仗被球迷報以噓聲，但AD未受影響，全場轟入41分、並有9個籃板及3次偷波，完場前5秒截到對手開出的界外球，並博得犯規，射入兩個關鍵罰球，成為贏波重要功臣。「今場真的很激動，」戴維斯賽後說：「我想他們（塘鵝球員）會在月曆圈住今日日期，出場後全力進攻，還好我們最後贏了。」

戴維斯今場攻入41分。（美聯社）

恩格林與賀利迪撐起塘鵝進攻，惜最後未能贏波。（路透社）

湖人進入第4節時仍然落後，但LBJ最後一節成為主角，攻入全場29分中的15分，又有古斯馬（Kyle Kuzma）交出16分中的9分，「紫金軍團」才可反敗為勝。

AD賽後透露他的新隊友在比賽時跟他說：「我的隊友不停跟我說：『不用擔心，AD，我們會得勝的。我們會找到辦法幫你贏這一場。』」

AD及LBJ合並攻入70分助湖人贏波。（Getty Images）

值得一提的是，勒邦占士今仗突破33000分大關，成為渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）、卡爾馬龍（Karl Malone）及高比拜仁（Kobe Bryant）後，聯盟史上第4名得分達33000分的球員，並以34歲又332日取得此成就，超越高比成為最年輕球員累積33000分。

LBJ成為史上第4位球員累積33000分。（Getty Images）

LBJ：戴維斯在成名地贏波更重要

占士賽後表示33000分大關並非自己關心的事，AD能在舊東家地頭贏波更重要：「任何時候回到成名地，那個開始生涯、為那球會及球迷貢獻良多的地方，你都想打出好表現及贏波。作為他的兄弟，我們都知道這事實，盡力去幫他得到勝利。」

最後一節表現神勇，LBJ就道：「那對我來說只是爭勝時間，第4節無論落後多少，就算比賽進程如何，我都相信可以盡力改變形勢。」