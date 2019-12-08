【NBA】76人大勝騎士　教頭布朗望施蒙斯每場一球三分

賓施蒙斯（Ben Simmons）雖然在夏天苦練射球，但今季外投起手次數依然不多。 76人周日（8日）主場大炒騎士，施蒙斯射入今季第2球三分，教練布朗（Brett Brown）希望他可以多作嘗試。

施蒙斯射術不佳，2017年正式加入NBA後，多數以鏟籃為主要武器，令到對手不時都會主動後褪，放任施蒙斯起手，也不讓這名路易斯安那州立大學出身的球星殺入內線。

施蒙斯今年休季期間努力練習投籃，更有短片流出見到他中、遠距離都得心應手，但到了常規賽卻仍然「手緊」。

施蒙斯今仗帶領76人贏波。 (路透社)

布朗教練希望施蒙斯多點起手。 (路透社)

連同今仗施蒙斯今季21戰後，場均三分球起手次數0.2次，比過去兩季多了0.1次，似乎仍是不相信自己的射術可以於NBA立足。

不過周日對騎士一戰，他在第2節接過隊友傳球，起手射入今季第2球三分，全場球迷都為之喝采。這時候的76人已遙遙領先，半場領先40分，換邊後更一度拉開到50分之差，最後主隊在施蒙斯攻入生涯新高34分之下，以141：94怒炒騎士。

76人教頭指施蒙斯外投起手不用小題大做。（ 美聯社）

施蒙斯：繼續學習 繼續適應

施蒙斯賽後說：「我現在感到更舒服了，但我仍在學習，仍在適應中。」作為東岸一大爭標熱門，作為選秀狀元，生涯到了第3季，施蒙斯「仍在適應」似乎不算合格，但76人教頭布朗卻希望外界不要對施蒙斯於外圍起手有太大反應。

布朗賽後說：「大家的反應實在是Over了，實情是他可以射波，最後會完全地變成他打法的一部分。我認為大家都太小題大造了。他會完全得到解放，他會開拓更多面的籃球風格。與此同時，在很多方面來說，這支球隊亦會一樣。」