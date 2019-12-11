【NBA】熱火加時力克鷹隊　崔楊格賽後twitter認錯

美國棒球傳奇Yogi Berra說過：「It ain't over till it's over.」球賽一日未完，什麼都有可能。 鷹隊控衛崔楊格（Trae Young）似乎仍未明白這一句話的意義，周三（11日）作客熱火一戰，完場前雙手一揮，示意今戰贏定了。 球賽最終完了，但贏的不是崔楊格及鷹隊。

比賽還有59秒，崔楊格助攻蘭恩入樽，鷹隊領先到117：111。熱火叫暫停，楊格回鷹隊後備席時做出手勢示意「一切都完了」。不過，他從沒想到，熱火在最後一分鐘挽回劣勢，將比賽帶入加時。熱火在OT期間一鼓作氣，加時5分鐘打出一段18：4的攻勢，以135：121大炒鷹，奪得今季第18勝，主場仍未嘗到一敗。

崔楊格一時得意忘形，未完場就宣布贏波。（比賽截圖）

熱火加時大反擊，最終大勝。（路透社）

艾迪巴約（Bam Adebayo）賽後說：「我想大家都看輕熱火，甚至覺得我們是路人，我們令到外界注意我們了。」艾迪巴約今戰交出30分、11個籃板及11次助攻，畢拿就貢獻了20分、18個籃板及10次助攻，兩人齊齊得到三雙。主隊小前鋒鄧肯羅賓遜亦有34分進賬，更射入10球3分平隊史紀錄。

卡達今戰攻入12分。（美聯社）

畢拿賽後網上「直線抽擊」

熱火將士用命，最後博得一勝，畢拿未有放過楊格，於instagram上載短片，並寫道：「這小子崔楊格真是個預言家，他沒有錯，球賽真的完了！」楊格亦在twitter以一句「Welp」承認自己的錯誤。

占美畢拿賽後網上「抽水」。（美聯社）

畢拿賽後亦大讚隊友：「這一隊的球員都有信心，認為自己落到場都可以做到最佳的球員。當你有這樣的隊友時，Nothing's ever over。」這一場是2009年費城76人加時以141：127，加時後最大分差。