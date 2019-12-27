【B League】日本籃球聯賽隊背負地方榮耀　比賽天全家出動打氣

年復年，基本上本地籃球的循環也無大變：十月開季從學界大專到精英賽，甲一女甲到學界馬拉松。入行當籃球記者近三年，各種因素令今年「盛事」精英賽未能在12月舉行。這個巧合，成就了另一巧合。

清大假的年尾，決定出走大阪，全因為他。「好想再睇一次富樫勇樹」，寫着日本B League「一億男」稿件的那天，同時邀約同事2020再到千葉主場。此際好奇查看B League賽程，發現身在日本的期間，千葉噴射機作客大阪。

「喂咁啱得咁橋，唔係唔睇呀」，滑鼠移到傳媒申請的一欄。

B League：領取記者證及攝影背心時也會派一份「Media Kit」，包括了不少賽事看點、球員名單等。（張倩儀攝）

B League是日本的籃球職業聯賽。回顧過去，日本有兩大頂級聯賽NBL（National Basketball League）和BJL（Basketball Japan League），兩聯並存生事端，日本籃球協會因而被國際籃球聯合協會（FIBA）警告。一山不能藏二虎，兩個職業聯賽同時立戶，就引來停賽處分，不管是男女籃國家隊，都不能參與國際賽事。當時禁賽期限沒有定案，代表日本隊無法出戰男籃亞錦賽和2016里約奧運預賽。FIBA於2014年10月份發出最後通牒，要求合併並改革，但日本還是未能有效處理，終被禁賽處分。2015年4月1日，B League成立，首個球季在2016年9月展開。

從HBL（高校聯賽）到B League，我就像「大鄉里出城」。當地人眼中習以為常的事，惹得我不住驚呼，心中泛起些許漣漪。看到場館、週邊、場內場外，無不與香港的聯賽比較，腦袋不能專注看球。觀察得到的事情，讓我眼睛停不下來，不停反思。

每次親眼看富樫勇樹（白衫持球者）的比賽都總會有想驚呼的衝動。（張倩儀攝）

每一個暫停、節與節之間的休息時間，甚至是球員倒下攻過對面的短短幾秒，他們都把握分秒擦乾地板，防止意外發生。（張倩儀攝）

「為什麼別人可以？」我想。

不僅是規模，更是整體的細緻度，和追求完美的態度。由入場的一刻，球迷皆會收到一份禮物包。我收到的Media Kit：一包糖果，場刊，出場名單和該場的重點。入場路線經過的人型紙牌、小遊戲攤位、週邊商品以及小食攤位，無不滿足球迷的眼睛和口腹，也是半場休息打發時間的好去處。

球場內外的每一個角色和位置，給我感覺都是敬業樂業；沒有一個啦啦隊隊員是「Hea跳」，永遠都是笑容滿臉的叫着。（張倩儀攝）

一次千葉主場，一次大阪主場，不同場館各有特色。今回造訪大阪主場Okini舞洲競技場，這裏是「大阪惠比壽神」（大阪エヴェッサ、OSAKA EVESSA）的主場，也是日本史上首座由職業籃球隊擁有的專屬體育館。賽事不設劃位，一票在手就可「隨便坐」。場館最多可容納 7056人，當天主場迎戰千葉噴射機，場內幾乎座無虛席，找位置的時候基本上都只剩下「山頂位」。走完一圈，找到一個主場球迷後面的位置。一心來看富樫勇樹的我，客隊入球時也不好意思「Yeah」出聲，只怕鶴立雞群成了「異類」。

「EVESSA！EVESSA！Oh……EVESSA！」主場球迷的大合唱，全情投入到射入三分波，球迷興奮到跳起。由小朋友到銀髮族，VIP席，以至行動不便的球迷也坐着「私家位」，大叫「Defence」。我專注觀察主場氣氛，渾沒留意球賽發展。氣氛愈來愈熾熱，因為大阪大比數領先千葉；第二節，富樫在上籃間落地一度扭傷腳踝離場，觀眾席響起微微的掌聲，鼓勵對手。氣氛起落，不單因為球賽是否精彩，更因為球迷有多投入。

雖然B League球隊不允許冠名贊助，但以外的贊助不缺，也因為有各方的資金支持B League才能發展迅速。（張倩儀攝）

不用到決賽或季後賽階段，場內都經已將近爆滿。（張倩儀攝）

曾經因為HBL的盛事化，反思不少籃球的意義，看見B League亦然。由賽事各方面的配合，營造出一個值回票價的「節目」。對地區的歸屬感，加上賽事的享受程度，我想是B league快速發展的關鍵。短短4年，球隊收入遠超中國職業聯賽CBA。根據B-League 2017-2018賽季財務報告顯示，才第二個賽季，36支球隊的營業總收入已達到195億日元，與首年相比增長30.2%，主要的收入來源包括球隊贊助收入（約佔33%）和門票收入（約佔26%）。入場觀眾總人數達252萬人，同比增長10.68%。但老實說，球隊主場的地理位置不及「甲一主場」修頓方便，加上日本交通費並不便宜，相信入場的絕不是因為「順便」。

不少小球迷都主動要和球員的人型立牌合照。（張倩儀攝）

帶着小孩，穿上球衣，一家大小身體力行，入場支持地區球隊，已經是一天的合家歡活動。觀眾席上的小朋友，或許不大懂得籃球，只知道紅衣球員入球就是好事，大家歡呼我也照做；潛移默化，看球很自然成了習慣。「Osaka EVESSA！」耳後傳來份外稚嫩的一聲，一手拿着汽水，一手揮動打氣紙扇，這樣籃球就成了一個3、4歲小女孩童年的一頁。

除了啦啦隊表現外，節與節之間也會大派禮物，球迷也相當踴躍。（張倩儀攝）