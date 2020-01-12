【NBA】夏登累積突破2萬分領火箭大炒木狼　半場卻錄得11次失誤

占士夏登（James Harden）周日（12日）火箭主場對木狼一戰，個人獨取32分，生涯累積得分突破20000分大關，領主隊大炒木狼。不過，這名後衛今仗上半場錄得11次失誤，是NBA 20個球季以來首次有球員半場失誤10次或以上。

夏登今仗17射8中，連罰球得32分，其拍檔韋斯保克（Russell Westbrook）亦有30分進賬，火箭終以139：109擊倒木狼。

夏登賽後談及自己累積得分入新階段時直言：「這當然是個偉大的成就了，但我有更遠大的目標，但（突破2萬分）仍是挺不錯的。」

夏登今戰攻入32分，領火箭大炒木狼。（美聯社）

夏登是NBA 20個球季以來首名半場錄得雙位數失誤的球員。（美聯社）

韋斯保克與夏登在雷霆並肩作戰過，更見證好友取得NBA生涯第1分，賽後亦為夏登感到高興：「能在這樣高水平賽事得到這樣的成就並非理所當然的事。與夏登一起在洛杉磯長大，多年見證他成長，對作為朋友的我來說是種恩賜，我為他感到高興。」

韋斯保克交出30分。（美聯社）

不過夏登今戰表現並非順風順水，半場11次失誤是20個球季以來最多，對上一次有球員半場失誤達雙位數字，已要數到2009年11月阿連拿斯（Gilbert Arenas）對熱火下半場10次失誤。他下半場再沒有失誤，數字停留在11次。

大勝木狼一戰，亦是夏登生涯第6次單場錄得30分及10次或以上失誤，據《ESPN》數據庫指出，這個數據比NBA史上任何球員都多。

火箭贏波後將戰績改寫成26勝12負。（美聯社）

將籃球送給母親留念

夏登第2節射入生涯第20000分，當他射入一球Step-back 3分波後，現場廣報員宣布達到20000分，球場螢幕於之後一個暫停播出短片慶祝，播出這名火箭王牌於雷霆初出茅廬時得的第1分，然後入罰球殺入10000萬大關，並重播20000分的3分波。

夏登完場後得到比賽用的皮球，並送了給母親：「她擁有一切，我所有的成就都是她的。我給她（皮球）之後會放在安全的地方。」